「母豬」風波延燒 吳：網路聲量反過來 不可能下台

2018-11-21

〔記者簡惠茹、謝介裕／綜合報導〕國民黨主席吳敦義母豬說失言後，藍營選將擔心影響選情不斷切割，吳敦義昨天上午面對媒體詢問，會不會為了挽救選情請辭下台負責？吳表示「不可能」，絕大部分網路聲量現在已經反過來這邊了，他也自己鞠躬道歉，「請大家可以放手吧！」

網路上說「只是一點點失言」

吳敦義昨天上午和國民黨副主席郝龍斌、立委王金平陪同台北市長候選人丁守中拜票。對於記者提問失言風波恐影響選情，會不會下台負責？吳表示，不可能，現在絕大部分網路聲量已經反過來這邊了，網路上說他「只是一點點失言」。

外界質疑，吳敦義失言風波後道歉誠意不夠，是否擔心效應越擴越大？吳表示，黃俊英因造假的走路工落選，抑鬱而死難道比較輕嗎？如果有一點點失言，已經兩度由黨的發言人表達道歉，他也自己鞠躬道歉，請大家可以放手吧！

媒體提問，部分藍營候選人擔心吳站台影響選情？吳敦義表示「不會」，很多人都希望他去，平穩的他就不去，例如南投，他現在只跑台北這幾個地方。

丁守中表示，他不會因吳的失言擔心選情受影響，這是兩碼子事情，有過則改，這是面對問題的態度，主席也都道歉了，所以沒有問題。

對於「母豬說」失言風波是否會衝擊南投縣選情？尋求連任的國民黨南投縣長候選人林明溱及南投縣黨部主委洪榮章都表示不會，且即日起至二十三日選前之夜造勢活動，吳敦義都不會再回來家鄉輔選，兩人強調並非「切割」，而是吳在南投的輔選行程在本月中旬已告一段落，希望外界不要有太多聯想。