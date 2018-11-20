是否辭立委？盧秀燕：若決定會宣布

2018-11-20

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕民進黨台北市長候選人姚文智宣布辭去立委，展現破釜沈舟決心，外界關切國民黨台中市長候選人盧秀燕會不會跟進？盧秀燕昨在海線與國民黨籍市議員候選人進行車隊掃街拜票，僅回應「有重大決定會對外宣布」。至於黨主席吳敦義「母豬論」是否影響其選情？盧坦言「多多少少」。

吳母豬論 影響選情

盧秀燕昨上午陪議員候選人李榮鴻、楊啟邦拜票，車隊繞行外埔、大甲、大安；下午則與副議長張清照、顏莉敏合體，在清水、沙鹿、梧棲掃街拜票；媒體詢問她是否會辭去立委職務，展示參選決心？盧秀燕僅表示「有重大決定會對外宣布」。

吳敦義「母豬論」是否影響其選情？盧秀燕坦言「多多少少」，不過，吳主席已誠摯表示歉意，知錯能改是一件很好的事情，這件事也提醒所有人未來不論在選戰或職場上，要注意性別平等，尤其對於外型、年齡、省籍等都應該予以尊重。她並強調不會與吳切割，並希望不要因這件個別事件抹殺所有六都市長、市議員、里長候選人的努力。

盧也擔心選舉奧步問題。她說，她投入八次選舉，這次選風特別不好，奧步特別多，可能是今年選情特別激烈。她並批評對手林佳龍罵她Ｂ咖，是一種人身攻擊與言語霸凌。

盧秀燕昨也透過臉書公布最新的競選ＣＦ，找來高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜，組成「１、２、３連線」，希望三人合體六都過半，訴求「一個禿子、一個漢子、一隻燕子，台灣人民過好日子」，並說「新北持續領先，高雄氣勢萬千！最後關頭，支持盧秀燕把台灣贏回來」，希望在最後關頭，北中南連線催出選票。