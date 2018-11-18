we CARE高雄 歡樂上街頭

「我們不是又老又窮」群眾反霸凌抹黑 力挺陳其邁
〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕不滿高雄市長選舉淪為污衊高雄、網路霸凌的選戰，民間發起的「we CARE大氣球遊行」昨天下午登場，主辦單位表示共有八萬人走上街頭，用正向力量守護高雄，遊行隊伍綿延三公里，十分壯觀，這也是高雄歷史上人數最多的遊行。
人龍伴大氣球遊行 綿延三公里
活動總指揮尹立表示，這是一場歡樂嘉年華，以「拒絕醜化、力抗霸凌、反對介入、停止仇恨、守護高雄」為遊行訴求，民眾熱烈參與，沿途一直有人加入，最後約八萬人走上街頭。
「we CARE大氣球遊行」昨下午兩點從高雄市文化中心集結出發，集結了小飛象、大鯨魚、四頭龍、鸚鵡、超人雞、千里眼、順風耳等大氣球，還有九天民俗技藝團、創舞極致肚皮舞團、宋江陣、燕巢冠美跳鼓陣、高雄市民管樂團等團體表演。
民進黨高雄市長候選人陳其邁、總統府秘書長陳菊也參加遊行。陳其邁表示，高雄是一個溫暖的城市，「有人比喻這場選舉，是北風跟太陽的故事」，雖然韓流夜襲刺入每個溫暖人的心，但他相信高雄是一個溫暖的城市。
高雄中學近百名校友加入遊行，校友陳義永拿著「我們挺高雄」紅布條說，百分之百支持高雄，不是又老、又醜、又窮，高雄建設在軟硬體有目共睹，陳其邁是雄中校友，全力支持。
中山大學學生會發起「我們在中山 ，we CARE高雄」活動，會長林尚毅帶隊遊行，他說，捍衛城市民主價值，不應詆毀城市，中山大學學生看到城市美好，愛護並支持高雄，高雄加油、民主加油、台灣加油。
來自鳳山的林先生及朋友，拿著「忍無可忍，全面抗韓」的標語走上街頭，痛批國民黨高雄市長候選人韓國瑜以「又老又窮」的選舉語言撕裂高雄，高雄人已經「凍未條」了。
一對年輕夫妻推著嬰兒車，手上拿著「高雄超美」、「高雄超讚」的標語；廿七歲的劉先生說，北漂根本是假議題，他是南漂到高雄工作，深深愛上這個城市。
遊行隊伍一路沿五福路，遊行至哈瑪星鐵道文化園區，全長達五公里，紙風車劇團在終點站擔綱表演，雖然已是傍晚，數萬群眾不願散去。
氣爆受害者現身挺陳其邁
陳其邁陪同在高雄氣爆中毀容截肢的車行老闆徐晏祥上台，徐晏祥感性地說，他遭到六十六％的三度燒傷、也失去右腿，一度很想離開高雄，但媽媽告訴他：「高雄是我們的母親」，他後來獲得社會的很多幫助，希望自己有能力回饋社會。徐晏祥表示，他感謝陳其邁在氣爆後盡力幫助大家，所以要站出來挺他，高雄需要這樣的人。