選戰觀察》吳敦義 最強豬隊友

2018-11-18

記者黃佳琳／特稿

貴為卸任國家副元首，國民黨主席吳敦義惡言影射陳菊是「肥滋滋的大母豬」，極端歧視女性的沙文主義言論，讓藍軍在高雄好不容易營造的大團結氣勢，瞬間被潑一大盆冷水，吳敦義已被網友封為韓國瑜「豬隊友」，為高雄市長選戰再添變數。

高雄市政不是不能批評，做不好或辜負人民請託，活該被罵，但是要罵，也該對事不對人，當年的走路工事件，司法早已判決定讞，吳敦義對市政、對事件可以有看法、有見解，就是不能用人身攻擊的惡言，揭露自我內心最醜陋的一面，還化為洋洋得意的妄語。

韓國瑜當初由吳敦義力挺而南下高雄當市黨部主委，準備迎戰高雄市長大選，吳敦義近期輔選時，直誇自己看人很準，卻忘了選戰初期，韓國瑜沒兵沒糧，逼得他跑到台北市登記參選又撤銷，才總算吸引到黨中央注意，韓國瑜當時還感嘆：「再好的木材，遇到大海只能漂浮！」

好不容易韓國瑜這根浮木在選戰中逐漸成大材，吸引國民黨各縣市首長候選人競相「棲息」，藍軍聲勢也在韓流的催化下歸隊，一副有機會「光復」被民進黨執政廿年高雄市的態勢，如今吳敦義備受爭議的「大母豬說」，可能將這鼓氣勢打散。

且韓國瑜已被韓粉視為藍軍的共主，倘若這回選舉被自家人連累而錯失高雄市長寶座，可能被支持者拱去選二○二○總統，志在二○二○的吳敦義，豈非搬石頭砸自己的腳？

韓國瑜連續三週在高雄三山（鳳山、旗山、岡山）辦大型造勢活動，舞台上，除了王金平外，不見其他黨內重量級人士站台，是韓刻意切割大老？還是黨內大老也在防韓？冷暖兩邊自知。韓國瑜靠自己凝聚的人氣，不管空戰或陸戰有多剽悍，也難擋吳敦義「大母豬說」帶來的負面衝擊。