高雄今we CARE遊行 向寒冷網路霸凌說不

2018-11-17

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕 不滿高雄在這次選舉中屢遭惡意謾罵、嘲弄，民間自發性發起「we CARE大氣球遊行」今天舉行。民進黨高雄市長候選人陳其邁昨呼籲高雄人踴躍站出來。

下午一點半文化中心集結

由臉書串聯發起的「1117 we CARE大氣球遊行」，將於今天下午一點半，在高雄市文化中心集結，一路遊行到鐵道文化園區，並以「拒絕醜化、力抗霸凌、反對介入、停止仇恨、守護高雄」做為遊行訴求。主辦單位表示，已有超過一萬人報名，預估將有三萬人參加遊行。

陳其邁呼籲高雄人踴躍站出來

陳其邁表示，會以市民身分參加這項活動，用行動力挺高雄。他說，這次選舉是非常罕見的一次選舉，有特定的候選人無視高雄市民在城市轉型上的努力，一直用不實的言語唱衰、甚至糟蹋高雄，很多對高雄有感情的朋友，覺得這種操作簡直太超過了。

陳其邁指出，只要是質疑特定候選人，或是表態支持陳其邁的人，甚至純粹表達認同這塊土地的人，都會遭到該候選人支持者組織性地網路霸凌，從紀華朗、余泰運到詹雅雯，無一例外，這是令人非常氣憤的事情。

陳其邁呼籲高雄人今天站出來，一起用愛守護高雄、用愛守護我們的未來。陳其邁競辦總幹事召集人劉世芳強調，高雄是我們高雄人的母親，絕不允許有人用刻意且惡意的言論污衊，今天的we CARE大遊行，就是要用正向、溫柔、樂觀的力量，向寒冷的網路霸凌說不。

陳其邁昨天也在大岡山地區掃街拜票，下午抵達岡山區壽天宮休息時，被大批熱情民眾包圍高喊「凍蒜」，陳其邁說，選民的熱情讓他很感動，還秀出日前手臂上的抓痕，直說這就是「甜蜜的負擔」。