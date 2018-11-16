陳其邁林園造勢 籲挺高雄囝仔

2018-11-16

超級星期天 請來神秘嘉賓謝長廷

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕總統府秘書長陳菊、民進黨市長候選人陳其邁昨晚參加「林園挺其邁晚會」，直搗國民黨市長候選人韓國瑜戶籍地，陳菊批韓是「到此一遊」，陳其邁則說，韓的戶籍在林園，卻只有競選活動才看得到人，大家要支持高雄囝仔。

菊：韓只是到此一遊

陳菊這屆市長選舉，林園區得票率為原高縣區第一名，未料韓國瑜的戶籍地就遷到林園，讓林園區在這次市長選舉別具意義。「林園挺其邁晚會」選在鳳芸宮前廣場舉辦，民進黨三名市議員候選人蔡昌達、韓賜村及李雨庭也到場造勢，支持者擠爆會場。

陳菊細數她在林園陸續投入七十二億元的相關建設，還透露向總統蔡英文爭取捷運紅線從小港經鳳鼻頭延伸到林園過程，不惜對總統說不答應「我會很有意見」、「大家歹看面」，而林園鄉親會失望、委屈，蔡總統支持林園人，日前到林園輔選時，已經親口承諾推動該案，她要大家感謝蔡及行政院長賴清德支持。

陳菊說，因此必須選出有能力、有效率、能最快讓捷運紅線延伸案動工的人，陳其邁就是她的接班人。她話鋒一轉說，有人將戶籍遷到林園，只是「到此一遊」，如果讓靠著「左腳、右腳攪一攪」、「肖話練一堆」的人當選，價值是什麼？

捷運延伸林園

陳：二年動工

陳其邁則說，十一月廿四日以後，捷運延伸林園是「美夢成真」，他會在二年動工。

繼國民黨韓國瑜前晚在岡山造勢，陳其邁下週日也將在岡山舉辦「超級星期天」造勢晚會，除了陳菊、賴清德出席力挺，前高雄市長、現駐日代表的謝長廷也特別請假返台，擔任晚會的神秘嘉賓。

晚會並邀請金曲歌后張秀卿、老家在高雄阿蓮的藝人黃西田暖場，滅火器樂團的楊大正將壓軸演唱《島嶼天光》。