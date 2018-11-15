AIT前高雄處長 杜維浩讚高雄 如破繭彩蝶

2018-11-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕前美國在台協會（ＡＩＴ）高雄處長杜維浩十一日在臉書發文力挺高雄，分享他眼中高雄四十年來的改變，呼籲以「新高雄為傲！」文章引起回響，但也遭部分網友留言批評，指其干預台灣選舉。杜維浩昨受訪時形容高雄是破繭而出、色彩斑斕的蝴蝶，他愛高雄超過四十年，對高雄的愛與政治無關，單純想要鼓勵高雄人及所有台灣人，應該為高雄成為一座美麗城市感到驕傲。

愛高雄與政治無關

杜維浩十一日跟進「一一一七高雄大氣球遊行—WeCare」活動，在臉書以「#WeCare Kaohsiung」標籤，發表中文文章與照片，力挺高雄。

杜維浩受訪時談及，他在一九七六年首次造訪台灣，當時他是耶穌基督後期聖徒教會傳教士，在南台灣住了兩年，其中包括在高雄教區服務一年，此次發文所附的老照片，也是當時拍攝的。傳教士任務結束後，杜維浩仍不時拜訪台灣，並自二○一四年起擔任ＡＩＴ高雄處長，直到去年卸任退休。

杜維浩貼文回憶四十年前的高雄，當時充滿各種重工業，愛河又髒又臭，建物破舊，「坦白說看起來很醜」。杜維浩接著寫道，四十多年後的高雄改變許多，成為吸引商人、學生、高科技人士和老練旅行者的世界級國際城市；愛河也變為一條流經城市的綠色絲帶，是高雄演變和進步的象徵。

杜維浩的發言，引起溫暖回響，但也有部分網友留言批評其干預台灣選舉。對此，杜維浩表示，有人認為他寫這個文章帶有政治目的，但「他們錯了！」他愛高雄超過四十年，當他是傳教士時，基於規範不會涉及任何政治活動，做為外交官派駐高雄時也是如此，「我對高雄的愛與政治無關」。

杜維浩說，高雄在過去這些年間取得巨大進步，成為一座美麗城市，就像破繭而出、色彩斑斕的蝴蝶，他只是單純想分享對高雄長期以來的觀察與想法。杜維浩也說，他計畫十一月下旬到十二月間，再次拜訪台灣，與老友們聚聚。