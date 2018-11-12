蜂蜜檸檬水治腫瘤？ 醫師：欠缺醫學實證

2018-11-12

台北市長選舉辯論 掀話題

〔記者林惠琴、楊雅民／台北報導〕參選台北市長的無黨籍候選人吳萼洋在電視辯論中聲稱「蜂蜜檸檬」治好他的腫瘤、汗斑疹，讓蜂蜜檸檬瞬間爆紅，有超商更順勢自今天推出「檸檬蜂蜜水」優惠。但醫師提醒，蜂蜜檸檬或可稍改善皮膚，但治療腫瘤、汗斑疹的說法恐涉誇張、欠缺醫學實證，若殘留在口腔中，更恐有傷牙風險。

超商搶熱潮 推蜂蜜水優惠

「蜂蜜檸檬水」儼然成了台北市市長辯論最夯話題，全家便利商店在「全家行動購」平台趁勢推出「蜂蜜水」優惠買十送十，週六、日立刻秒殺。

今早十一點，全家行動購將再加碼推出檸檬蜂蜜水買十送十優惠，特價三百五十元，限量一千一百一十一組，全台三千多家實體店舖則自即日起至十二月四日，檸檬蜂蜜水任選第二件六折。

台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳則表示，蜂蜜即使過期仍可能不會有發霉、感染等情形，部分曾被證實是有殺菌、助皮膚傷口癒合的效果，但這限於特殊品種，且須高純度、外敷於皮膚上才有效果，口服則尚未獲充分實證確認成效。

至於檸檬，因富含維生素Ｃ，外界認為有美白、美肌的作用，但仍待更多研究證實，且維生素Ｃ穿透性不佳，直接外敷未必能滲入皮膚而達預期成效，口服更是難以發揮效果。關於蜂蜜檸檬治療腫瘤、汗斑疹的說法，自己更是未看過醫學實證研究。

殘留口腔中 恐有傷牙風險

蔡呈芳補充，汗斑疹是黴菌感染所引起，症狀輕微者可用抗頭皮屑洗髮精沖洗患部，或是塗抹抗黴菌藥膏，嚴重患者則須口服抗黴菌藥物。

牙醫師公會全聯會常務理事江錫仁則提醒，檸檬是酸性物質，飲用蜂蜜檸檬水後應立刻漱口、避免殘留口腔，以免牙齒受損。