陳：當選後成立空氣品質監管會

2018-11-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨與高市議長康裕成及多位市議員候選人，一起參與高雄反空污遊行。他強調，前兩年都有來、今年也一樣，不是為了選舉才來，若當選市長會成立空氣品質監督管制委員會。

陳其邁認為，大家都非常關心空氣品質，尤其每到冬天遇到東北季風，市民都有感受，所以他認同主辦單位訴求，希望高雄有好空氣，改善生活品質。

陳其邁指出，他全力支持反空污大聯盟的理念與訴求，未來若擔任高雄市長，會成立空氣品質監督管制委員會，邀請環團參與監督，並將所有資料公開，空污防治政策也要請民間團體參與，一起努力讓高雄空氣更好。

陳其邁表示，反空污活動是由民間團體主辦，希望別有太多政治力介入、以免模糊焦點，過去他都秉持這樣的作法，前年、去年都以個人身分參加，不穿競選服裝，不是為了選舉才來。

陳其邁除簽署支持反空污遊行訴求外，另加碼提出多項防治空污政見。他主張對環評許可核准的數量與實際排放量「差異大」個案，逐一檢討改善，降低污染物的排放量；運用大數據、人工智能分析預測空氣品質狀況，進行調控與降低污染，並透過智慧城市全面數據監測，避免惡意排放，同時主動公布各項監測數據，向大眾說明。

陳其邁說，他要借鑑國外經驗，成立「高雄市空氣品質監督管制委員會」，由副市長親自督導，跨局處協調，並加入民間代表，加強民間參與，給高雄更好、更乾淨的空氣。他承諾逐漸將重工業污染環境改善為綠色宜居城市，讓更多中、北部人移居至高雄。