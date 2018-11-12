被造謠辯論戴耳機 陳其邁：系統性抹黑

2018-11-12

事前就有人在預告假資訊 反對「霸凌、造假干擾台灣民主」

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁前天出席電視政見發表會，被造謠戴耳機上場。陳其邁昨指出，高市選委會事後已經澄清，且前晚接到許多舉報，證明這是一個有系統的造謠抹黑，卑劣的系統性操作。

陳其邁表示，前天有民眾向我們舉報，還沒辯論前、大約下午一點左右，就有人開始預告戴耳機的假資訊，證明整件事情是一個有系統、集團性的造謠抹黑，要譴責這種卑劣的選舉操作。

陳其邁認為，這種特定的網軍介入選舉，除造謠抹黑外，之前有很多挺他的文化人也遭遇這些有系統的攻擊，意圖製造寒蟬效應，這讓整個台灣的選舉在公平競爭上受到很大的質疑。他希望選舉應回到正面的、陽光的公平競爭，不應該用這種網軍有系統的造謠抹黑。

韓國瑜：選擇信任陳的說法

國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，政見發表會他站在陳其邁左側，所以完全沒有看到陳是否戴耳機，不過他選擇信任陳的說法。韓認為，十九日的電視辯論，事先可能要檢查一下候選人耳朵有沒有戴耳機，以避免不必要的誤解。

在旗山造勢晚會上，陳其邁也說，他在政見會發表政見、完整表達政策，沒想到記者卻問他有無戴耳機？「我們絕不同意利用這種霸凌、抹黑、造假來干擾台灣的民主。」

葉菊蘭：民進黨的對手是五毛黨

高雄市前代理市長葉菊蘭感慨，民進黨現在的對手已經不是國民黨，而是對岸的五毛黨、共產黨，呼籲民眾一定要為下一代捍衛住台灣的自由、民主，絕不能讓此次選舉成為破點。

總統府秘書長陳菊則指出，這次選舉有很多假消息、假新聞，高雄被徹底抹黑、糟蹋，這都不是真相，就連過去表現優異的市議員也都因被抹黑而落後。陳菊強調，這場選舉很關鍵，高雄若失敗，就代表台灣的民主會因抹黑，讓價值、是非都喪失公道。

另外，針對警方提供防彈背心卻沒使用，陳其邁昨表示，這裡是高雄，是他的家，在家裡應該不用穿防彈背心。

陳其邁進一步指出，高雄治安非常好，只是選舉越來越白熱化，支持者也越來越熱情，希望大家要和平理性，把政見講清楚，候選人也不要用過激的言論、演說、歌曲或其他肢體語言，讓選舉可以成為快樂健康、公平透明的過程。

  • 民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，現場湧入爆滿的熱情支持者。（陳其邁競選辦公室提供）

    民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，現場湧入爆滿的熱情支持者。（陳其邁競選辦公室提供）