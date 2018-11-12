被造謠辯論戴耳機 陳其邁：系統性抹黑

2018-11-12

事前就有人在預告假資訊 反對「霸凌、造假干擾台灣民主」

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁前天出席電視政見發表會，被造謠戴耳機上場。陳其邁昨指出，高市選委會事後已經澄清，且前晚接到許多舉報，證明這是一個有系統的造謠抹黑，卑劣的系統性操作。

陳其邁表示，前天有民眾向我們舉報，還沒辯論前、大約下午一點左右，就有人開始預告戴耳機的假資訊，證明整件事情是一個有系統、集團性的造謠抹黑，要譴責這種卑劣的選舉操作。

陳其邁認為，這種特定的網軍介入選舉，除造謠抹黑外，之前有很多挺他的文化人也遭遇這些有系統的攻擊，意圖製造寒蟬效應，這讓整個台灣的選舉在公平競爭上受到很大的質疑。他希望選舉應回到正面的、陽光的公平競爭，不應該用這種網軍有系統的造謠抹黑。

韓國瑜：選擇信任陳的說法

國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示，政見發表會他站在陳其邁左側，所以完全沒有看到陳是否戴耳機，不過他選擇信任陳的說法。韓認為，十九日的電視辯論，事先可能要檢查一下候選人耳朵有沒有戴耳機，以避免不必要的誤解。

在旗山造勢晚會上，陳其邁也說，他在政見會發表政見、完整表達政策，沒想到記者卻問他有無戴耳機？「我們絕不同意利用這種霸凌、抹黑、造假來干擾台灣的民主。」

葉菊蘭：民進黨的對手是五毛黨

高雄市前代理市長葉菊蘭感慨，民進黨現在的對手已經不是國民黨，而是對岸的五毛黨、共產黨，呼籲民眾一定要為下一代捍衛住台灣的自由、民主，絕不能讓此次選舉成為破點。

總統府秘書長陳菊則指出，這次選舉有很多假消息、假新聞，高雄被徹底抹黑、糟蹋，這都不是真相，就連過去表現優異的市議員也都因被抹黑而落後。陳菊強調，這場選舉很關鍵，高雄若失敗，就代表台灣的民主會因抹黑，讓價值、是非都喪失公道。

另外，針對警方提供防彈背心卻沒使用，陳其邁昨表示，這裡是高雄，是他的家，在家裡應該不用穿防彈背心。

陳其邁進一步指出，高雄治安非常好，只是選舉越來越白熱化，支持者也越來越熱情，希望大家要和平理性，把政見講清楚，候選人也不要用過激的言論、演說、歌曲或其他肢體語言，讓選舉可以成為快樂健康、公平透明的過程。