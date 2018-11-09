韓國瑜旗山造勢 王金平演講被汽笛干擾

2018-11-09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜「三山大會師」第二場旗山造勢晚會，昨晚在美濃高美醫專舉行，前立法院長王金平、高雄市農會理事長蕭漢俊動員百輛遊覽車到場，加上外地前來的韓粉，把造勢會場擠得水洩不通，韓營估計有三萬支持者到場力挺。

籲支持者再攻下岡山

韓國瑜昨晚大進場時，全場支持者高唱軍歌《夜襲》鼓舞士氣，韓國瑜上台後，也帶領支持者再唱一次《夜襲》，宣告昨晚活動「夜襲」大旗山地區成功，呼籲支持者再攻下「岡山」，讓高雄的三個山頭都能成功光復。

韓國瑜說，這次晚會辦在美濃高美醫專，大眾運輸不便，支持者前天已把旗山、美濃地區民宿訂滿，昨晚活動會場外，還吸引大批攤販到場，這代表人心思變，民進黨不再被人民所信任。

韓國瑜指出，這次選戰創下一個不可思議的現象，除了總統攻擊他外，各地的民進黨籍縣市長候選人也攻擊他，好像全台灣只有韓國瑜在選舉；未來他除了會帶著旗山、美濃的農民走出去，將優質水果銷往國外，還要打造高雄新的三山，也就是「金山、銀山和靠山」。

韓國瑜昨晚致詞前，王金平率先講話，但似乎不被支持者歡迎，被群眾用汽笛聲干擾，場面一度尷尬，不過，韓國瑜接下麥克風後，鼓動支持群眾給王金平掌聲，感謝他為了晚會成功奔走，將場面由冷轉熱。