搶攻綠票倉 韓國瑜走訪海線

2018-11-05

〔記者王榮祥、黃良傑、廖雪茹／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨在高雄海線的永安、彌陀區遊街，並與基層農漁民座談，除嘗試搶攻綠營傳統票倉外，也要延續鳳山晚會人氣，為旗山、岡山兩場大型造勢晚會暖身。

韓國瑜昨上午由高市議員候選人方信淵陪同，先前往永安宮參拜，並在廟埕與鄉親開講，接著到彌陀陪市議員候選人宋立彬站台與遊街。

韓國瑜指出，人生境遇非常奇妙，他在台北農產公司當總經理時對農民好，根本沒想到有一天會來高雄選市長，未來只要當選市長，他有自信絕對可幫助農漁民，把農漁產品賣出去。

十一日不北上 六都合體破局

此外，國民黨原規劃十一日在台北市長候選人丁守中的凱道造勢大會上，安排六都候選人合體助攻，希望韓流北漂加溫國民黨選情。不過，韓國瑜昨晚表示，十一日當天高雄市有反空污遊行，他要留在高雄跟市民一起參加遊行，確定不去台北，「我選高雄市長，當然把高雄市放在第一位」。國民黨合體計畫破功。

藍桃竹竹苗造勢 高喊全壘打

國民黨昨晚也在新竹縣政府前廣場舉辦「桃竹竹苗大會師、族群團結萬人挺藍造勢大會」，韓國瑜雖未到場，現場也與韓進行視訊連線，與桃竹竹苗四縣市長候選人陳學聖、楊文科、許明財和徐耀昌，一同高呼團結、勝利。

造勢活動除四縣市候選人出席，黨主席吳敦義與前黨主席馬英九、吳伯雄、連戰、洪秀柱、朱立倫都現身站台，前立法院長王金平也出面力挺。黨部稱現場逾兩萬名鄉親，支持者熱情揮舞著國旗，齊聲呼喊：「國民黨，全壘打！」

韓國瑜在連線時表示，大家心裡都悶了一口氣，悶了一段很長時間，廿四日投票就是要改變現況。台灣一定要團結一起，不分南北，每一個縣市長的重要性，對一個小小的老百姓來說比總統還重要，因為縣市長與基層人民的生活息息相關；桃竹竹苗四位候選人都充滿著理想，一心一意為民眾打拚，懇請各位鄉親團結，讓四縣市藍天再現、二○一八年的台灣選舉讓全世界刮目相看。