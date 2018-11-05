冷眼集》莫若「真代理」

2018-11-05

記者鄒景雯／特稿

對於執政的民進黨來說，這次縣市長選舉的各選區中，所謂的勝敗之爭，當然是以六都為兵家之地，上一次二○一四之役，民進黨取得了四都，新北則是國民黨的囊中之物；四年後重新接受檢驗，民進黨若能守住四都是為平盤，任一都被攻破，即是失敗，這四都中若要定位為民進黨的心臟，絕對非高雄莫屬。

何以高雄具有心臟的地位？近期而言，民進黨在這裡執政二十年，被視為是其鐵票區；長期而論，台灣向以台北為政治中心的治理脈絡下，南台灣的高雄則是歷經日治時代的南進中繼站，國民黨時代的加工出口區與爾後的重工業重鎮，累積出被剝削的發展經驗，一九七九年美麗島事件在此爆發，並非無跡可循，也因此被掛上了民主聖地的圖騰標記。

光有前述的背景並不夠，在選戰中要成為重中之重，還要看兩軍交陣的主帥特質，二○一四年的秋菊交鋒，楊秋興再怎麼易幟來犯，都因系出同門，而被侷限為形而下的權力角逐；二○一八年這次則不同，代表國民黨披掛上陣的韓國瑜，很早就打出「承認九二共識框架」的競爭主軸，也是中國中央電視台公開力捧的首席在台對象，眼看境外挹注的來勢洶洶，在在證實高雄之役的後續影響，已經超越了國內格局，成為兩岸博弈的戰場，其做為執政黨心臟的形勢因此成立。與其說這是民進黨決定的，不如說是中國共產黨鎖定的。

民進黨成為中國的首要敵人，並非專利，在兩蔣父子與李登輝領導國民黨的階段，半世紀的時間中，國民黨才是北京的對手，這個黨曾經扮演過捍衛台灣的角色；但二○○○年之後，其功能日益模糊，現在的國民黨甚至等而下之，淪落為對岸的工具。說白了，除非我們要放棄自由、接受中共統治，台灣總是會有一個主要大黨要出面承擔反併吞的責任，這是國人當下看待民進黨時，不得不同步思考的問題。

民進黨既是今日中國的敵人，高雄又是民進黨的心臟，可以充分想像「在敵人的心臟裡」，中國共產黨會做出什麼事。其實，真正忠貞的國民黨人絕對是知道一九四六年間，他們的父祖是怎麼在心臟地位的上海，開始被滲透、策反、統戰、金援、扶植，而後蔓延，最後把全中國都給丟掉的。例如，在統戰上海工商界時，最愛講的就是賺錢優先，別搞政治。他們也肯定清楚，「假消息」莫若「真代理」。「假消息」再恐怖，都比不上「真代理」來得殺傷力更大，「真代理」承載「假消息」的效果，才能使「假消息」從空氣落實為實相。

七十多年後的今天，拜科技之賜，中國運作「假消息」的渠道更加多元快速強大，當代的國民黨人如果還把「中華民國」當回事，理當不會自甘為在全球打壓「中華民國」的北京政權「真代理」，如果諸多跡象顯示有人若毫不避嫌，甚至大加標榜，大家就要合理懷疑其是否如同歷史所言：被滲透、策反、統戰、金援、扶植了？

台灣如果被植入極權中國的代理，民主選舉的壽命恐怕就將進入倒數時刻。