張栩 奪回日名人頭銜

2018-11-03

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕台灣旅日職業九段棋手張栩昨日在名人戰七戰四勝制對戰中，打敗九段井山裕太，奪回暌違九年的「名人」頭銜，三千三百萬日圓（約新台幣八百九十一萬元）獎金入袋，也再創圍棋生涯高峰。

連贏3場 復仇井山裕太

卅八歲的張栩在名人戰前四場輸了三場，連贏三場逆轉勝，展現強大抗壓能力。

張栩在二○○四年首次拿下名人頭銜，二○○九年獲得名人、王座、天元、碁聖和十段等五頭銜，成為史上第一位「五冠王」，達到生涯巔峰；二○一○年拿下棋聖頭銜，成為日本職業棋壇史上第二位集滿七頭銜的棋手。

不過，二○○九年張栩罹患帶狀疱疹，身體劇痛連走路都很困難，雖然同年拿下十七連勝創個人最高紀錄，但十月衛冕名人頭銜時，卻因失誤被井山裕太奪走名人頭銜。當時井山年齡僅廿歲四個月，是史上最年輕的「名人」。

擺脫4年低潮 重返寶座

二○一三年，張栩事業掉落低谷，頭銜一一被奪取，一度萌生退休念頭，二○一五年帶著妻小返台，暫別日本棋壇。

離家廿多年的他返回故鄉，在父親的棋院教棋培養後輩，透過推廣圍棋和台灣棋界交流等，重新找回對圍棋的熱情，他為女兒製作的初學者教材「四路圍棋」，意外地在日本大賣。

二○一六年張栩重返日本拿下ＮＨＫ杯優勝，結束他四年來一勝難求困境，去年他成為日本職業棋壇史第廿五位達成九百勝棋手，且以卅六歲十一個月的年齡，刷新史上最年輕紀錄。

36歲900勝 日棋壇最年輕

張栩今年狀況良好，以八戰全勝取得名人戰挑戰權，這次與井山的第七局賽事在靜岡縣的溫泉旅館舉行，經過兩天的鏖戰，奪回暌違九年的「名人」頭銜。

持白子的張栩在第一天縝密佈局，讓井山花了許多思考時間，第二天井山雖然一路佔有優勢，ＡＩ「棋神」尾盤勝率評估，井山勝率高達七成，但井山在下一七一手時出現失誤，局勢豬羊變色，最終由張栩逆轉勝。