勞運份子持鋼筋 闖局長室// 北市勞長賴香伶 遭毆濺血

2018-11-01

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、姚岳宏／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶昨下午在局長室批閱公文時，遭勞運份子李明彥手持長約三十公分的鋼筋闖入攻擊，賴香伶左眉處三公分長傷口深可見顱骨，桌上血跡斑斑，送醫縫了十一針。李男逞兇後逃逸，於臉書發文：「我拿鋼筋打了賴香伶臉！」預告明天上午十一點開記者會揭發北捷公司貪污弊案、委外清潔員違反勞基法，至截稿前仍未落網。

嫌犯臉書承認行兇：明開記者會揭弊

四十一歲的李男多次陳情，要求全面勞檢北捷委外廠商，北市勞動局調查後開罰派遣公司，但李男仍不滿。今年一月卅一日，李男在賴香伶臉書留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」而被送辦，八月三日被依恐嚇公眾罪判刑兩個月。他開庭時揚言，若獲判有罪將會去揍政府官員。

警方調查，李明彥昨上午曾到北市府政風室找人理論，下午三點五十七分突然衝進勞動局長室，見到賴香伶就持鋼筋鈍器敲打她的頭部，隨即從市府大樓側門逃逸，警方調閱監視器追緝中。

聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌表示，賴傷口約一週可癒合，留院觀察中，幸無腦震盪及顱內出血等後遺症。台北市長柯文哲昨晚十點前往探視，約停留十分鐘，北市府發言人劉奕霆強調追究法律責任。警方製作筆錄後已報請檢察官，以涉嫌傷害及妨害公務緊急核發拘票，也透過家人策動他出面。

賴香伶為勞工社運人士，曾任「人民火大行動聯盟」發起人及秘書長。二○一四年十二月柯文哲透過i-Voting從民間遴選為勞動局長。賴香伶積極勞動檢查，也曾對中央「勞基法」修法提出異見。