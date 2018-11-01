再度撇清 柯：搞不清楚婦聯會在幹嘛

2018-11-01

〔記者沈佩瑤、李容萍／綜合報導〕台北市長柯文哲日前一席聲援婦聯會言論惹議，之後在臉書為「錯誤的援引例證」致歉。柯昨早出席「大龍社區及市場重建上樑典禮」後受訪強調，該篇臉書貼文是因幕僚認為他不該用處理救國團的有限經驗，去過度推論婦聯會。他再度撇清稱：「坦白講，婦聯會在幹嘛？我也搞不清楚。」

柯文哲廿七日到北投參加眷村文化座談會，他與婦聯會主委雷倩談轉型正義，脫口說：「現在運作好好的，管它過去在幹什麼。」引發外界批評。

柯文哲解釋，事發後，幕僚問他對婦聯會清不清楚？他回說：「又不是我辦的，我怎麼會知道。」他只處理過救國團，幕僚因而認為他不該用有限的經驗去過度推論。

柯表示，處理轉型正義，他還是相信諾貝爾和平獎得主華勒沙的主張，要秉持「先解決眼前問題、預防發生、究責」的原則，若順序顛倒或把究責當作唯一目的，還是會大亂。

他談到目前還有大彎北段、內湖五期、大巨蛋等屬於北市的轉型正義問題，他處理仍會遵守此原則。

雷倩：選舉壓力大 柯可能不得已

雷倩昨前往慈湖謁陵。對於柯文哲向外界道歉，雷倩認為，如果用原音重現的方式，柯文哲的講話脈絡清楚，但因選舉壓力龐大，很容易被政敵攻擊，柯的聲明或澄清可能是非常不得已的。