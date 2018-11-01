韓國瑜要禁政治遊行 被轟回到戒嚴

2018-11-01

韓改口不會擋人民集會權利 陳其邁：韓不了解民主化過程

〔記者王榮祥、陳文嬋、鍾泓良、李雅雯、彭琬馨／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，接受媒體專訪時明確指出，若當選高雄市長，高雄的所有街頭政治性抗議、意識形態的請願，全部不准！高雄市代理市長許立明昨在臉書宣示，在十二月廿四日卸任前，他保證不會禁止人民集會結社的自由。基進黨也強烈批判，指若投給韓國瑜，就是直接倒退回戒嚴。

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨受訪表示，捍衛台灣言論自由是他自學生時期就「奉行不渝的信仰」，韓國瑜「過去站在威權那邊」，可能不了解台灣爭取民主化過程犧牲多少人的生命，也完全沒有這方面概念，他很遺憾。

韓國瑜十月廿九日接受媒體專訪表示「若當上市長，所有高雄街頭政治的抗議、意識形態的請願，全部不准！零！政治是零分。你說環保可以抗議，教育可以抗議，治安不好可以抗議，你都可以抗議，唯一意識形態，對不起，統統不准。」

但韓國瑜昨在台北受訪時改口說，憲法賦予人民有陳情及集會的權利就不會阻擋，「我們又不是獨裁者」，但會道德勸說，拜託高雄不要再搞意識形態，要二百八十萬高雄市民捲起袖子對經濟全力開幹。

議員候選人：升級為「韓式恐怖」

基進黨訝異韓國瑜是根據什麼法源，禁止高雄人上街進行政治性遊行的權利？更駭然於韓國瑜竟敢在公共場合，毫不掩飾地疾呼反自由、反民主的信念！

基進黨高雄市議員候選人李雨蓁，批評韓國瑜是威權人格，投韓直接倒退回到戒嚴社會；民進黨高雄市議員候選人林智鴻怒批韓國瑜違憲，從「韓式唱衰」升級為「韓式恐怖」。

蘇貞昌：市長權力有這麼大嗎？

蘇貞昌受訪時質疑，台灣好不容易才打破戒嚴，集會遊行自由是人民的基本人權，「市長權力有這麼大嗎？」可以大到超越人民應有的憲法權利嗎？