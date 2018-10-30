辱罵女壇生 壇主、同修各賠5毛

2018-10-30

道場鬧內訌 爆誹謗名譽爭議

〔記者鮑建信／高雄報導〕位於高雄的道教「三十六天罡壇」鬧內訌，前林姓女壇生不滿被辱罵「魔女」、「品行惡劣」等語，為討公道，向公公楊姓主持人和同修黃女連帶求償，高雄地院判不用賠，高雄高分院審理大逆轉，認為黃女要讓林女惡行「給全校其他的老師都知道，讓她待不下去」，非善意評論，應負賠償責任，並認為她受楊的影響去攻擊林女，楊應負連帶賠償，判兩人賠償一元精神撫慰金，換言之兩人各負擔五毛，創賠償金額最低紀錄。

林女指出，其父為前道教團體三十六天罡壇主持人，她和母親原為壇生，父親五年前過世後，由公公楊男接任法師，公公為鞏固領導地位，竟在道場公開辱罵她魔女、魔鬼，並唆使壇生、信士打擊她。

精神撫慰金 判賠創最低金額

余姓女壇生則於二○一五年二月的壇生大會辱罵她們母女為魔女，並誣指她們害死前主，甚至說她為當法師，挾持父親到中國就醫、脅迫他簽下遺囑指定她為繼承人，心機陰險、喪盡天良。

同時間，黃姓女壇生以LINE傳送，檢舉她「品行惡劣，對先生、公公和婆婆拳打腳踢，去上課經常遲到，很會罵學生」、「讓這個惡魔老師的超級惡劣行為給全校其他的老師都知道，讓她待不下去」等不實內容，後經學校調查還她清白，但已影響教職。

林女認為三人言行誹謗其名譽，對余女及公公請求賠償兩元，另對黃女及公公請求賠償一元。

高雄地院認定余女有過失而判賠，其餘兩人不用賠償。後來林女與余女和解，僅針對公公和黃女的一元賠償案提起上訴。

法界：求償一元 為爭一口氣

高雄高分院調查，楊稱「魔女」等語，應受信仰自由保障。不過，黃女檢舉內容，要讓林女惡行「給全校其他的老師都知道，讓她待不下去」，其意圖顯非善意適當評論，應負賠償和道歉責任，楊也應連帶賠償。

法界人士表示，求償一元精神撫慰金，目的不在於金錢多寡，而是爭公道、爭一口氣。