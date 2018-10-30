花縣府：蓋青年住宅 傅拿教育基金周轉

2018-10-30

〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁任內推出七棟、八○九戶、總工程經費廿億元的青年住宅，但買氣慘淡，僅一百六十七戶付訂，約一千六百多萬元訂金，導致住宅專戶現金流量不足；縣府財政處發現，傅任內從保管專戶（支付採購、廠商等）、地方教育發展基金及統籌分配款等調借四億元支應，目前已付出近二億元。

代理縣長蔡碧仲昨赴工地關心工程進度，希望顧問單位找出增加買氣辦法，否則青年住宅恐成花蓮縣府錢坑。蔡碧仲說，若花蓮鄉親知道縣府是拿教育基金付青年住宅的工程款，可以接受嗎？若不再審慎評估，賣不出的住宅，最後可能形成縣府財政黑洞；花蓮縣並不富有，有多少個廿億元可以這樣花費？民脂民膏都應花在刀口上，縣府財政紀律必須要嚴守。

花蓮縣政府表示，依據「公庫法」，縣府可向專戶基金調款，不過事後需把費用歸還專戶，傅任內分別向保管專戶調借二億元、教育基金一億元、統籌分配款一億元，合計四億元；其中地方教育發展基金包括學校學雜費、推廣教育、場地租借、捐贈等收入，主要用途在於縣內教育支出。

蔡碧仲說，青年住宅下訂率僅二成，目前Ａ、Ｂ、Ｃ三棟已快蓋好，合計四○三戶，但還有一堆空戶無人下訂，當初花了二千八百萬元的廣告費，吸引四千人抽籤，七百人中籤後卻有五百人退訂，「如果商品真的很好，怎麼沒人買？」

他強調，縣府將督促顧問公司，針對商品進行檢討，找出民眾不願購屋原因，是因為坪數十六坪太小？還是安心住宅變成不安心住宅？並建議後期設計應考量大坪數空間，符合更多民眾需求，提高購買意願。

蔡碧仲：窮不能窮教育

「苦不能苦孩子、窮不能窮教育。」蔡碧仲說，縣府一開始是拿教育基金、統籌分配款的錢來調借支應青年住宅工程款，若以後鄉鎮市公所的補助款發不出來、廠商收不到錢，縣府要如何經營下去？視察工程進度主要在於檢討為什麼賣不好，相關原因都會請顧問公司一併找出並進行檢討。