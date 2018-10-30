婦團怒斥「韓式沙豬幽默」

2018-10-30

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩在LINE群組痛批國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「陪睡招商」說法，邱的發言被截圖流傳，引發議論。陽光婦女會等婦女團體、民進黨女性市議員，昨天怒斥「韓式沙豬幽默」歧視、物化與貶低女性，要求韓國瑜出面道歉。

不過，有關韓國瑜「陪睡說」，當天在現場的高雄市婦女會昨天也出面批評邱議瑩低估女性智慧，斷章取義、加油添醋，要求邱公開道歉。

高雄市晚晴協會前理事長葉麗華表示，談話要能引起共鳴才是幽默，韓國瑜「陪睡招商」的說法，很多女性都覺得非常不舒服，甚至涉及性騷擾。

高雄市糕餅公會秘書長何美惠說，市長候選人不該使用無厘頭的言語論述個人政見，更別說用「親一下」、「以身相許」、「陪睡一晚」等歧視性修辭踐踏女性同胞，韓國瑜應為他的不恰當言論道歉。

陽光婦女會理事長歐龍珠指出，市長候選人是市民表率，說話要謹慎、不輕佻，韓國瑜的思維與修辭，都有失市長候選人格調。

民進黨市議員高閔琳表示，韓國瑜不斷發表貶低與物化女性的言論，希望韓尊重女性同胞。民進黨市議員周玲妏強調，拒絕韓式沙豬幽默、拒絕韓式性別歧視，呼籲女性朋友一起站出來，對於韓國瑜的言行要求道歉。

當天在場 高市婦女會批邱加油添醋

不過高雄市婦女會昨天出面播放十月十一日韓國瑜在「女性挺韓國瑜之友會」原始錄影，當時韓國瑜說，如果（企業）提供一萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺，當場引來哄堂大笑，但韓立刻補充，是泡茶聊天，大家不要想歪了。婦女會認為，邱議瑩身為立委，對於韓國瑜談話沒有全部瞭解就斷章取義。律師已蒐集相關截圖、錄影，研議提出告訴。