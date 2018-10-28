聲援婦聯會、救國團// 柯文哲：管它過去幹什麼

2018-10-28

〔記者沈佩瑤、陳鈺馥／台北報導〕選戰倒數廿八天，台北市長柯文哲積極搶攻各級選票，昨晚赴北投參加眷村文化座談會，過程中談到執政黨處理轉型正義時，柯直言轉型正義應該是先解決當前的問題，接著預防再發生，最後才追究責任。如果轉型正義第一步就是追究責任，那搞不完，他還替婦聯會與救國團講話，指「現在運作都好好的，以後不會再發生，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」現場響起熱烈掌聲。

黨產會：柯的說法 很危險

黨產會發言人施錦芳對此受訪回應說，柯文哲說法好像殺人只要悔改，就可以不要追究刑責，政治人物如果核心理念是這樣「應該很危險吧」。

柯文哲昨天傍晚到北投文物館與婦聯會主委雷倩對談。柯談到今年初訪問歐洲，特別拜訪諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙，問說：「你當總統的那天，手下官員九十九％是共產黨官員，你怎麼處理這個問題？」結果華勒沙回：「如果你一定要在團隊裡分出敵人，那你永遠搞不完。」

柯說，轉型正義應有三個階段，首先是解決現在的問題，接著預防以後再發生，第三個才是追究以前責任，「如果轉型正義第一個是追究責任，那就搞不完了」。

柯：轉型正義 先解決問題

柯文哲也替救國團說話，指台北市十二區的運動中心有六個是救國團在經營，也沒有什麼大問題，自己有遇到民進黨團給他壓力，他就直接說，現在運作良好，也不是選舉時就變成人家的組織，不管過去怎樣，現在好好的就好。

柯文哲指出，自己後來也發現，通常第一個、第二個問題解決掉，第三個也就算了，「既然不會再發生，也沒有什麼好處理」，如果是他來處理婦聯會的問題，也會是這種態度。他強調：「現在運作好好的，以後不會再發生，你管過去在幹什麼？」

柯的談話讓現場響起熱烈掌聲，柯苦笑補充，「這是我的想法，不要拍手，講得人家都不高興」。雷倩也在一旁附和說，希望「黨產會長官可以聽到柯市長的想法」，柯立刻「澄清」：「這是華勒沙跟我講的。」

黨產會委員受訪時則譏諷說，婦聯會坐擁三八五億元「不樂之捐」，辜嚴倬雲還用婦聯會的錢大筆買進台泥股票，更把一七○箱檔案銷毀，柯市長稱「現在好好的，管它過去幹什麼 」，真是寬大心胸，令人感佩。