重製微電影當催票影片 韓國瑜網軍涉侵權 和泰車喊告

2018-10-25

〔記者楊雅民、高嘉和／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜「網軍」近日上架的宣傳影片又爆侵權！因涉嫌盜用代理豐田品牌的和泰汽車在今年四月發表、累積點閱近五五○萬次的微電影《叛．初心》片段。和泰汽車昨除已向YouTube提出檢舉侵權，並在官網以「TOYOTA 2018 微電影《叛．初心》遭特定網友重製一事」公開聲明，「促請該侵害人立刻停止侵權之行為，亦將採取必要之法律行動」。

署名「Kvenlin」發表影片支持韓國瑜的網友，是在十月十九日上傳約三分鐘的「『即使不便發聲的』也會投給韓國瑜」影片，改以台語旁白串接影片，並且發布文章稱「在綠色政黨長期執政下，老一輩的長者還是會本持著情義相挺的心態『含淚投票』」；「您雖然有著枷鎖的束縛，讓您無法發聲」；「十一月二十四日惦惦投給『韓國瑜』」。

該網友明知已侵害著作權，但透過「本人聲明」來閃躲法律責任；稱「此影片之製作～內容是搜集youtube中的影片及新聞片段編篡（纂）剪接而成，完全出自本人志願，非商業與營利用途。但若有侵權之爭端，本人將會將影片下架。」

「Kvenlin」成立頻道兩年多，今年十月起開始上傳多支呼籲投票給韓國瑜的影片。

向YouTube檢舉 要求下架

和泰汽車聲明已向YouTube提出檢舉，未同意進行前揭影片之使用，此舉已涉侵害本公司之著作財產權，侵害人除應立即除去侵害外，並應負擔損害賠償責任。同時促請該侵害人立刻停止侵權之行為，亦將採取必要之法律行動。