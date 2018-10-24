美艦再經台海》神盾巡洋艦領軍 威懾戰力更強大

2018-10-24

今年七月 兩艘伯克級驅逐艦行經台海

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍兩艘配備神盾戰鬥系統的軍艦前日通過台灣海峽，也是美軍自今年七月以後，再度公開類似行動的訊息。專家分析，相較於上回兩艘伯克級驅逐艦行經台海，提康德羅加級巡洋艦的載彈量更大，接戰能力更強，未來如美艦再度行經台海，數量、規模是否進一步提升，值得後續觀察。

兩艦航向東北亞 可能返回橫須賀基地

相關人士也表示，據已掌握情資，兩艘行經台海的神盾艦，離開台灣周遭海域後，持續向東北亞方向行進，可能將回到日本橫須賀基地。據透露，美作戰艦、航艦此次各自北返，且雷根號航行時，距離台灣東部尚有一段距離。

在美國神盾艦行經台海時，多艘中國解放軍軍艦尾隨監偵。據透露，中國軍艦皆在台海中線以西海域航行，並未「越界」，我國軍方也全程掌握、監偵中、美軍艦動態，但雙方保持「安全距離」，並無異常情事發生。

據悉，美軍伯克級驅逐艦馬斯廷號及班福特號今年七月通過台海時，中國亦有派艦觀察監控美艦動向，當時亦無異常情形。

屬於提康德羅加級巡洋艦的安提頓號（USS Antietam，CG-54），一九八七年服役至今，搭載一百廿二具MK41垂直發射系統；屬伯克級驅逐艦的柯蒂斯．威爾伯號（USS Curtis Wilbur，DDG-54）於一九九四年服役，搭載九十具MK41垂直發射系統，兩者的排水量皆在一萬噸以下。前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，單就火力而言，提康德羅加級巡洋艦搭載的飛彈較多，因此也具備較佳的接戰能力。

「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文表示，兩款軍艦都是「神盾艦」，皆可執行防空、反飛彈、反艦與反潛任務，功能取向相近。

鄭繼文也分析，外傳此次美國軍艦航行速度較上次略慢，似乎是藉此向中國釋出更強烈的政治與軍事訊號，美軍行動除強調自由航行權，亦是呼應美國國會通過的「國防授權法」建議，促使美、台加強關係，除美執政方選舉考量，亦可在美、中各方角力下「戳」中國的痛處。

呂禮詩指出，美國國安顧問波頓在上月美中發生軍艦接近事件後，曾揚言如再發生將啟動「交戰準則」，未來如又有美軍軍艦接近台海，其數量、規模是否更提升都有待觀察。