選舉不法情資 近3000件

2018-10-24

〔記者謝君臨、呂伊萱／台北報導〕九合一大選距今僅剩一個月，法務部長蔡清祥昨天指出，目前接獲選舉不法的相關情資將近三千件，各地檢署已分案偵辦的有二○二一件，犯行明確被起訴的有十六件；行政院長賴清德昨天表示中國介入台灣選舉「這是事實」，且挾他國力量進行選舉「是違法的」，呼籲大家自我約束。

賴揆：中國介入選舉是事實

台北地檢署昨舉辦「純淨人聲乾淨選風」反賄選宣導活動暨記者會，蔡清祥率領「檢、警、調、政風」代表，手持球棒將賄選態樣結構體打垮，並帶領現場三百多位人員一起高喊反賄選口號，活動還找來曾以「陽婆婆」角色紅極一時的藝人陽帆擔任反賄選宣導大使。

蔡清祥強調：「檢、警、調、政風都已準備好」，呼籲民眾共同淨化選舉，拒絕金錢、暴力介入，保有台灣最珍貴的民主價值，民眾檢舉最高有千萬元獎金。

調查局長呂文忠前天在立院透露，自選舉活動進行至今，中國介入我選舉情事的情資已有三十三件，並以招待「樁腳」赴中旅遊為大宗，亦有部分交付金錢；調查局副局長黃迪熹也在立院答詢指出，根據現有情資，已有四案移送檢調。

賴揆昨天在立院總質詢前受訪說，中國資金介入我國選舉「是事實」，如同日前美國副總統彭斯在智庫演講中特別指出，中國透過各種手段影響民主，「對台灣當然不會放過」。賴揆說，目前司法單位掌握許多確實的線索，顯示中國運用各種管道介入台灣選舉。

賴揆回答民進黨立委鄭寶清質詢時也說，中國招待台灣人赴中國的現象「差不多有十年了」，但選舉期間會更加強化。賴揆強調，挾他國力量進行選舉「是違法的」，呼籲大家自我約束，也希望國人了解，一定要拒絕這樣的事情。