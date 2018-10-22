客運航空接駁疏運 台鐵拚今晨單線通車

2018-10-22

〔記者陳宜加、蕭玗欣、王峻祺、游太郎、林敬倫／綜合報導〕台鐵普悠瑪號出軌翻覆，東部交通動脈中斷，交通部緊急啟動公路、航空接駁機制，公路總局協調客運業者加開五十七班次，將旅客全數輸運完畢為止；民航局則協調立榮航空昨、今天各加開一航班。據了解，昨晚加班機全數客滿。

台鐵六四三二次普悠瑪號昨下午行經冬山─蘇新間東正線時，於新馬站附近發生出軌事故，連帶影響西正線，雙線不通。台鐵昨晚展開事故搶修作業，將漏夜吊離事故車輛，目標今天首班車發車前搶通一條路線，預計先以單向通車。

東部鐵路中斷 逾萬名旅客受影響

據台鐵統計，昨事發後東部幹線中斷，計影響後續廿九列次行車、超過一萬名旅客，台鐵允諾延遲旅客均全額退費。

昨天發生事故後，立委蕭美琴緊急協調民航局加開疏運班機；立委徐榛蔚則協調花蓮縣遊覽車公會出動十部遊覽車開往羅東，並由台鐵加開區間車，接駁至台北；宜蘭縣政府自昨晚間六點三十分，也啟動臨時接駁機制，調度首都、葛瑪蘭、大都會及國光客運公車，接駁滯留於永樂車站與東澳車站旅客。

除了台鐵啟動公路接駁服務載客，公路總局昨晚緊急協調客運業者加開班次疏運。公路總局表示，羅東、東澳往台北、花蓮往返羅東、羅東往永樂等路線，已協調首都、國光、葛瑪蘭、花蓮客運等業者免費接駁。

公路總局強調，各路線將視疏運情形增派車輛支援，將旅客疏運完畢為止。民航局昨晚也協調立榮航空，緊急加開台北─花蓮加班機，今也預計加開班次，提醒旅客機位有限，儘量讓給有急用的人，先上網訂票、確認有機位再去機場。

立榮指出，昨晚增開台北─花蓮B79271航班九點起飛、花蓮─台北B79272航班十點起飛，往返航班客滿；今天則增開台北─花蓮B79275航班於上午六點半起飛、花蓮─台北B79276航班七點五十分起飛，均由ATR72-600機型執飛。

旅宿業者 提供救難人員免費住宿

由於不少傷患及罹難者家屬晚間心急如焚地趕往宜蘭，不少在地熱心的旅宿業者自發性提供免費床位和住宿優惠，有業者直接表示，只要是有需要的旅客、救難人員十月廿六日以前住宿完全免費。

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