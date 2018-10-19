反擊葛特曼 柯：典型恩將仇報

2018-10-19

〔記者沈佩瑤、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼十六日在英國國會的聽證會上表示：「書裡的內容永遠不會改變，但我對柯文哲的觀感已經徹底改變了。」柯文哲昨受訪時反批葛特曼是「典型的恩將仇報」，律師團會檢查其發言，該告就告。

律師團會研究 該告就告

葛特曼在英國國會的「中國強摘器官的第三次聽證會」發表談話，直指柯文哲在二○○五年時就知道中國有醫院在活摘法輪功學員的器官。

柯文哲昨出席「北投生態博物園區」活動整合開跑記者會後受訪，先是沒好氣地反問：「怎麼不說我們對他的觀感？」柯表示，自己的個性是只要有人拜託都會願意幫忙，葛特曼想出一本書，一般人不會願意具名說故事，但不能因為他說台灣有醫生帶病人去中國換腎，就變成柯文哲帶病人去，「這兩個差太多了！」

柯不滿批評「這就是典型的恩將仇報」，但指英文發言與中文翻譯有時有落差，律師團會再檢查一遍，該告就告，葛特曼逃不掉的。

蘇上豪監院告發 柯：歹年冬厚肖郎

另外，對於醫師蘇上豪媒體投書並向監察院告發，柯文哲回應說「要小心他（指蘇）被告」、「歹年冬、厚肖郎」。

柯競選辦公室發言人林筱淇則回應，很遺憾醫界人士罔顧專業，淪為政治打手，為炒作個人知名度，傷害台灣急重症醫學及病患權益，令人遺憾。

民進黨台北市長參選人姚文智則表示，葛特曼沒有指控柯文哲在中國親自執行器官移植，葛氏在乎的是柯身為醫生的道德倫理，在了解中國活摘器官的暴行後，究竟有沒有勇敢劃清界線，或出面指責此一令人髮指的人權問題。但柯文哲從未正面回答此事，總是顧左右而言他。

國民黨台北市長參選人丁守中對此則說，不回應此事。