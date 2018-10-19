若持續不關心中國非法器官移植 葛特曼：台灣將成共犯結構

2018-10-19

〔記者劉力仁／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼十六日在英國國會的聽證會上表示，台灣若持續對中國非法器官移植漠不關心，台灣將成為許多無辜者被強摘器官的「共犯結構」，他懇請台灣人展現勇氣，替中國受害者挺身而出、向全世界展現台灣追求真相的決心，讓台灣成為全球制止中國器官強摘聯盟進行器官活摘調查的重要根據地。

葛特曼十六日在英國國會「中國強摘器官的第三次聽證會」上，指二○一六年發布的報告《血腥的器官摘取／大屠殺：更新版》顯示，中國絕不只像北京宣稱的每年進行一萬至一萬五千次的器官移植，而是高達六萬到十萬次。他希望各界想想，這些器官哪裡來的？

葛特曼說，葉克膜在台灣、美國、英國、日本都發揮了拯救生命的角色，但在中國，因為有著幾乎無數的宗教和政治良心犯，葉克膜在中國的結果截然不同；他舉例，一個女子在沒有葉克膜下器官被活摘，配給外國移植旅客，她的器官總價值約二十萬美元，如果利用葉克膜，器官價值增加到六十八萬美元。當年參加那場葉克膜研討會的人，都非常清楚這些數字。

他不知道柯文哲對中國的葉克膜技術幫助多少，但將葉克膜引進中國肯定造成更多無辜的人被殺害，導致中國器官移植產業的急速發展，讓中國有更多殺害法輪功學員、維吾爾人、西藏人的邪惡動機。

對於攻擊他是「政治打手」，葛特曼強調全世界的人權組織多年來態度都是如此，直到真相水落石出才改變。此事經過國會聽證會、各家媒體報導後，美國國會表示報告具說服力，全球各地專業人士也都背書，因為證據確鑿，人權組織發現他們若繼續否認太過丟臉，但仍然沒有大聲地承認整件事是「血腥屠殺」，這種做法是「共犯結構」的一種。

葛特曼直指，台灣關心此議題的人只有少數，也是共犯，葉克膜也是共犯結構一部分，台灣有好幾個人、多家醫院、跨越不同政黨，未來有可能被揭發，也是共犯。這些共犯結構正是為什麼中共可以繼續在世人關注下，持續犯下反人類罪而不需擔心後果的原因。