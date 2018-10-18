澳批准紐越跟進 CPTPP拚明年生效

2018-10-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕澳洲參議院週三通過跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ），成為第四個通過該協定成員國，加上紐西蘭及越南近期內可望跟進，ＣＰＴＰＰ在明年初生效機會大幅增加；日本經濟再生大臣茂木敏充也指出，六國國內程序預計十一月完成，他希望在下月中舉行的ＡＰＥＣ（亞太經合會）峰會前，ＣＰＴＰＰ生效日期可明朗化。

墨西哥、日本和新加坡先前已通過ＣＰＴＰＰ國內程序，ＣＰＴＰＰ規定將在六個以上成員國完成國內程序的六十天後生效；ＣＰＴＰＰ由十一國在今年三月達成協議，涵蓋全球貿易十五％，其前身為跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ），美國總統川普去年上台後宣布退出。

美中貿易緊張情勢持續，刺激亞洲國家加速完成批准ＣＰＴＰＰ，以對抗兩大經濟體衝突帶來的不確定性；澳洲國內雖政黨政治緊繃，且工會反彈，但兩大黨在議會都同意通過該協定的立法程序，寄望ＣＰＴＰＰ生效可提高澳洲農產品和自然資源的出口。

紐西蘭議會週四將對ＣＰＴＰＰ展開辯論，紐西蘭貿易部長帕克辦公室發言人表示，該協定應會在十二月之前通過，比原先規劃時程更早；越南總理阮春福日前指出，越南議會有意在十一月結束的會期通過ＣＰＴＰＰ，該協定「將激發越南經濟和貿易的最大潛力」。