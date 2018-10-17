釣客手臂有2孔洞 疑釣到魟魚被刺死

2018-10-17

現場魟魚尾刺 沾有血跡

〔記者陳昀、蔡宗憲／綜合報導〕桃園市三十四歲呂姓男子昨仰躺在大園工業區旁的偏僻海邊、全身僵硬死亡，警方發現呂男手臂上有兩個孔洞，一旁還有一尾尾刺沾有血跡的魟魚及釣具，研判呂男可能是釣到魟魚被尾刺喪命，將報請檢察官相驗釐清死因；海生館副研究員何宣慶表示，如果確認被魟魚刺死，可能是台灣首例！

報案人告訴警方，昨天上午九點多經過時看到呂男躺在路邊，原以為對方只是在睡覺，但下午一點多準備離去時仍見呂男躺在原地，上前察看發現人已氣絕，急忙報警。

警方到場研判，呂男前晚就已死亡，經檢視發現呂男左上臂有兩個孔洞，很可能是釣起魟魚、準備卸下魚鉤時，魟魚為掙扎逃脫而甩尾刺傷呂男，導致呂男中毒身亡。

據了解，呂男熱愛釣魚，車上還帶有專門用來將誘餌投放到離岸邊更遠海域的空拍機等專業釣具，前晚六點多他曾打電話給妻子說「今晚不回家」，沒想到竟會在自己最愛的釣魚活動中喪命，令人欷歔。

魟魚尾巴毒刺 具神經毒

桃園市農業局漁牧科長高明．帕桑說，目前無法判別魟魚品種，但魟魚的尾巴都有具神經毒的毒刺，被毒刺刺中不但疼痛，也可能導致休克、致命，若傷及主動脈更是無力回天，但幾乎沒聽聞過致死案例，台灣漁民有句俗諺「一魟、二虎、三臭肚」，就能說明魟魚的毒性有多強。