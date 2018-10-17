暗黑網軍亂選舉 陳其邁告李榮貴、韓粉絲團小編

2018-10-17

〔記者葛祐豪、王榮祥、蘇永耀、楊淳卉／綜合報導〕暗黑網軍散布不實訊息，意圖影響選舉，民進黨高雄市長參選人陳其邁的律師團，除了針對造假來源、帳號來自海外的「李榮貴」及韓國瑜粉絲團小編提告，另已蒐證廿餘人，陳其邁昨呼籲國民黨高雄市長參選人韓國瑜應好好正視這種不實訊息，要有所節制。

遏止假訊息 陳菊也告

總統府昨日表示，臉書帳號「李榮貴」及韓國瑜粉絲團小編散播「陳菊、陳其邁被爆：親信跟高雄市政府承攬工程，資金達三百多億元」等假訊息，意圖誤導輿論，影響選舉公正。總統府秘書長陳菊決定提告，以端正選風，遏止假訊息橫行。

陳其邁表示：「韓國瑜主委應該要好好正視這種不實訊息，要有所節制」，選舉應該是正向、正面的政見比較，這種集團式網軍，例如「李榮貴」，已觸犯選罷法，希望警方也能調查清楚。

韓嗆：我是吃素的嗎

對此，韓國瑜昨天在台北受訪時嗆說：「你想我韓國瑜真的是吃素的嗎？再想想我的個性，我可能是那種打不還手、罵不還口的人嗎？」強調民進黨用扭曲的話來攻擊他，他都不提告，只是不願意把選戰搞得骯髒，他痛批民進黨，這場選戰打得太LOW了。

反併吞活動 南北呼應

另外，深綠獨派團體「喜樂島聯盟」廿日發起「拒絕中國霸凌，全民公投反併吞」，民進黨與獨派社團溝通後，決定以民進黨高雄市議會黨團及高雄市黨部等名義，同一時間於高雄舉辦「反併吞，護台灣，反介入，顧高雄」活動，與喜樂島台北活動「南北呼應」，建議黨公職到高雄參加，如此不僅紓解獨派壓力，也順勢為陳其邁催票造勢。