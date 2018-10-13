承德艦軍機外洩 士官長涉案 女檢首登艦調查

2018-10-13

涉拷貝電戰參數帶離軍區

〔記者黃良傑、羅添斌／綜合報導〕海軍一二四艦隊承德艦負責資訊系統維護的洪姓士官長，涉嫌盜拷戰情室軍機，將包括電戰參數、信文密件等整槽拷貝帶離軍區，高雄高分檢女檢察官李靜文昨登艦調查約談，洪姓士官長以違反國家機密保護法、刑法外患及國家安全法等罪嫌送辦，訊後以五萬元交保。

當時同艦服役的宋姓上校艦長等十一人暫列證人，戰情室當天值日的李姓女上兵被列為最重要關鍵證人，但訊後已請回。

海軍：不影響系統安全性

不過海軍司令部昨強調，遭士官長私自拷貝的資料，相關程式不具機敏性、不含任何密碼，僅提供「天頻」電路申請、系統調校及傳輸使用，對全系統安全性無影響。

洪姓士官長二○一一年七月一日至今年六月卅日在承德艦服役。去年一月間李姓女上兵於戰情室值日，洪男進入戰情室盜拷電腦內的機密資料，時間長達三小時，整槽國防軍機存進容量五十Ｇ的硬碟，被帶回高市三民區住處。

橋頭地檢署今年一月偵辦一件軍區偽造文書案時，搜索洪姓士官長家查到三顆硬碟，其中一顆硬碟內竟有海軍機密資料，全案移交高雄高分檢偵辦。

上校艦長等11人暫列證人

承德艦於九月抵港整補，檢調昨突襲登艦調查，目前正積極追查國防軍機有無遭洪外洩。檢調昨也前往洪姓士官長目前任職的左營艦隊支援隊及嘉義縣老家、高市住處等地搜索，扣得手機、信用卡及電腦硬碟等物，洪等十二名官士兵由市調處約談到案。

檢調同時追查四十歲的洪姓士官長金流、交往與出遊，發現他去年與妻離婚，曾多次赴日旅遊，且與同袍有借貸關係。