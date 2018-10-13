「對的時機提對的政策」 葛來儀肯定新南向成效

2018-10-13

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀昨在玉山論壇午宴時發表演講。據轉述，葛來儀對我國推行新南向政策初步成果表示肯定，認為台灣的新南向政策是「在對的時間提出正確的政策」，並期盼美台間能加強在印太地區的合作。

葛來儀出席由台灣亞洲交流基金會主辦的玉山論壇，並在午餐時發表演說，分析台灣提出新南向政策兩年半的時間以來，至今落實的成果及挑戰。

據轉述，葛來儀在會中透露，她近期將開設專門討論新南向的網站，前幾個月並與美國前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）、台灣亞洲交流基金會執行長楊昊等人訪問印尼、菲律賓與印度三國，了解這些國家對新南向政策的看法。

與會人士說，葛來儀在會中指出，蔡英文總統提出新南向政策的時機點，正值中國經濟成長趨緩、薪資上漲，而東南亞及南亞國家投資機會興起之際，包括製鞋等產業紛移出中國，轉至越南、印尼、孟加拉等地生產；另一方面，美國總統川普對中國課稅，雖對台灣與其他國家帶來挑戰，卻也提供在中國生產的企業轉移至東南亞甚至回台灣投資的機會。

與會人士指出，葛來儀也對台灣推動新南向政策提出三個挑戰，一、在中國等跨國公司都已在東南亞地區進入電子商務、物聯網等市場的前提下，台灣必須找出市場的利基，讓新南向國家知道與台灣合作的好處，增加與台灣合作的動力；二、台灣在教育上投入大量資源的同時，也應加強文化交流；三、對於因中國因素而對與台灣交往抱持謹慎態度的國家，最好的方式是「避免讓新南向政治化」，並確保台灣是新南向國家的好夥伴。