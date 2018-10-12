美股帶衰 全球臉綠 中國千股跌停

2018-10-12

川普週四再轟中國「好日子過太久」

道瓊開盤上下震盪逾300點

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到公債殖利率飆高、美元急升，以及美中貿易戰升溫恐波及企業獲利影響，在科技股帶領下，週三美股道瓊工業指數暴跌逾八三○點，為八個月以來最大跌幅，標普五百指數連續五個交易日下挫，VIX恐慌指數飆升，也拖累週四亞洲和歐洲股市，中國股市尤其悽慘，再度出現千股跌停、股民「血流成河」的慘狀。

在週三美股大跌後，美國總統川普先以「期待已久的修正」帶過，隨後又痛批是聯準會升息害的；他週四續批聯準會在升息議題上犯了大錯，還加碼批評中國「好日子過太久了」，聲稱還有更多方法，可以讓中國經濟受到更大的傷害。川普一席話讓開盤後一度翻紅的美股再度下挫，來回震盪逾三百點。

上證重挫5.2％、深成慘跌6.1％

週四MSCI亞太指數收盤重挫三．七％，創近十七個月以來最低，為連續九個交易日下跌，也是八個月以來最大跌幅。中國股市尤其悽慘，上證綜合指數盤中一度重挫六．一％，收盤下跌五．二％，跌破二六○○點大關，Ａ股共有一一二○檔股票跌停，再現千股跌停慘況；深成指數收跌六．一％，創業板指數收跌六．三％。

過去九年來，上證綜合指數有七年都在十月上漲，讓股民懷抱「十月行情」，但今年十月以來，上證指數下跌約九％，Ａ股市值蒸發二七五五億美元（約八．五七兆台幣），朝二○○九年以來最糟的十月邁進。

對上海股市創下二○一六年二月以來最大單日跌幅，落至近四年最低水準，昨許多中國網民湧入美國駐北京大使館官方微博，要求「救災」；這些留言是以美方援助印尼震災的發文借題發揮，呼喊Ａ股災民也需援助，還有人要美國「放過Ａ股吧」。

聯訊證券分析師陳勇表示，市場先前對美股下跌預期不足，因此受衝擊較大，Ａ股跌破關鍵低點後，恐慌情緒開始蔓延，加上美中貿易緊張並無緩解跡象，且美方還打算加碼對中國產品課稅，對股市有負面影響。

英、德、法股市均跌逾1％

週四美股開盤後，道瓊先是再挫百餘點，一度翻紅又跌深，近台灣時間週四午夜，道瓊跌逾二○○點，英德法等歐股跌幅都逾一％；但十年期公債殖利率仍維持在三．二％左右，顯示債市仍有賣壓。分析師警告，過去二十年來，股市大跌時，美國公債都是投資人的避風港，但美股週三出現暴跌後，債市也遭拋售，可能是股市接下來出現更大賣壓的警訊。

國際油價則出現七月以來連續兩個交易日的最大跌幅，繼前個交易日大跌一．九一美元後，十二月交割的布蘭特原油期貨價格，週四每桶再跌○．九七美元、至八十二．一二美元；十一月交割的西德州中級原油期貨價格，週四一度下跌一．五四美元、至七十一．六三美元。