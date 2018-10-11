不爽稽查 司機鎖門載走女官員

2018-10-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕官員驚魂記！交通部觀光局派員前往國道三號關西服務區實施例行稽查時，林姓遊覽車司機不滿被查核，當著所有乘客面前出言挑釁稽查人員，還趁戴姓女稽查員進入遊覽車，關上車門強行駛離，戴女喝令停車也不理會，所幸當天與戴女同行的另名稽查員會同國道警察趕往攔阻，才化解這場驚魂記；新竹地檢署調查後認定林姓司機涉犯妨害公務與強制罪，昨將林男起訴。

遊覽車人員嗆「沒問題為何要查」

檢警調查，今年六月七日上午九時許，觀光局稽查人員戴女、陳男在國道三號關西服務區大客車停車場實施例行稽查。

在清查一輛從新北市雙溪區出發、欲前往台南市的遊覽車時，卻被該車隨車人員嗆：「沒問題為何要查？」隨車人員還稱班表不在車上，要求稽查人員「去別車找」，戴、陳見對方不願配合，告知這樣恐有拒檢問題，但又被隨車人員諷：「你很棒嘛！你很會嘛！」

見女稽查員落單 立即關門開車

正當眾人僵持不下之際，遊覽車司機林男突然拿出手機，朝戴、陳近距離拍攝，並透過臉書直播，陳男見稽查工作難以進行，只好下車聯絡國道警察到場協助執行公務。

國道警趕往攔阻 驚魂女才脫困

沒想到林男見戴女獨自待在遊覽車上，竟立刻關門開車，戴女嚇得多次要求林男停車，林均置之不理，持續開往約兩百公尺外的關西服務區加油站，直到國道警方趕抵要求開啟車門，戴女才脫身下車，事後憤而提告。

涉犯妨害公務、強制罪被起訴

林男在檢方偵訊時辯稱，當時沒看到車上有觀光局稽查人員，只是想去加油，又改口表示不知戴、陳是稽查員，也不知戴女還在車上；檢方認為林男說法一變再變是卸責之詞，不足採信，仍依涉犯妨害公務、強制罪起訴。

觀光局官員表示，在蝶戀花遊覽車事故發生後，交通部下令對遊覽車車齡、設備與駕駛工時加強稽查，觀光局為此派出稽查人員，在各國道休息站內執行例行檢查，但過去稽查人員遭人辱罵、動粗的情況層出不窮。

官員強調，若有業者不服稽查，將可依「旅行業管理規則」或「觀光發展條例」開罰，嚴重的話還可能觸犯刑法妨害公務罪。