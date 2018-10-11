川普再批聯準會：升息太快沒必要

2018-10-11

「美國經濟正在創紀錄」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普再度對聯準會（Fed）開砲，認為Fed升息速度太快，美國經濟並無通膨問題，Fed在試圖抑制物價上漲上走得太快，他喜歡低利率；但紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，Fed升息有助於降低金融市場風險。

Fed官員：升息有助降低金融市場風險

川普在白宮南草坪接受ＣＮＢＣ訪問表示：「我們沒有必要升那麼快，我不喜歡這樣，我喜歡低利率；因美國經濟正享受創紀錄數字，我不希望它放緩，連一點都不想，尤其是在我們沒有通膨問題時。」但他也說，尚未與Fed主席鮑爾討論過升息問題。

Fed九月升息一碼（○．二五個百分點），利率區間達到二％到二．二五％之間，創二○○八年以來最高，並預測美國經濟至少還會成長三年，因此維持循序漸進升息政策不變；但遭到川普不斷批評，說他很擔心Fed似乎喜歡升息，但「可以用那些錢做別的事」。

全國聯盟證券主席布瑞納（Andrew Brenner）表示：「川普談話沒有新意，他是因擔心升息會打擊股市，所以才試圖懇求Fed放緩腳步。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯說，持續升息主因就是美國經濟表現良好，讓貨幣政策正常化可抑制金融風險，因長時間超低利率環境將會增加金融風險，或是鼓勵尋求高報酬率等冒險行為。