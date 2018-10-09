真心換絕情 執政黨對詹順貴切心

2018-10-09

記者邱燕玲／特稿

趕在昨天下午中油第三接收站環評大會開會前，環保署副署長詹順貴上午就在臉書PO出三千字辭職聲明，自認遭到「突襲」的行政院錯愕不已，執政黨內部則對詹順貴「切心」、「痛心」，「根本是真心換絕情！」

賴清德接任行政院長後，將原三接開發面積二三二公頃方案，大幅縮減為三十七公頃的「迴避替代方案」，由於詹順貴的建議，中油最後調整為剩廿三公頃的「迴避替代修正方案」，因此賴揆才會在八月廿八日接受媒體專訪時表示，「三接站沒辦法換地點，將秉持縮小開發面積、迴避藻礁兩大策略，力拚九月底環評過關」。

行政院以為獲得詹順貴的支持後，三接就能順利過關，沒想到九月八日掌握消息，農委會某位官員與某位環評委員私下「串連」，決定在九月十二日的環評會議上主張「異地替代方案、不表決、不處理，退回專案小組審查」；十二日當天，由詹順貴主持的環評會議果然宣布流會，隔天（十三日）詹就丟出辭呈，府院一致慰留。

九月廿六日的三接環評會議則首次改由環保署長李應元主持，環團在會中質疑農委會副主委李退之的立場，雙方針鋒相對；十月二日環團在記者會更說，農委會應改由另一位副主委陳吉仲擔任官方委員。

十月一日下午，詹順貴及農委會某官員邀中油、經部及環團溝通協調，詹在會中對環團強調三接就是「政治決定」，詹甚至還原九月十二日的會議其實扣除申請迴避委員，出席人數十人就達法定人數，當天是可以繼續開會也可投票，但他仍宣布流會。

十月三日，李應元主持環評會議，有三位委員迴避，九位委員缺席，因詹順貴請假，最後人數不足流會。

黨內人士表示，行政院相當尊重詹順貴等對環保的堅持，因此才會提出縮減至僅剩廿三公頃的替代修正方案，且本案也是由詹建議而啟動修正，沒想到卻一再讓環評會議流會，讓民進黨內相當痛心，對其行為完全無法接受。