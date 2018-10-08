陸委會：中國居住證性質 異於綠卡

2018-10-08

〔記者邱燕玲／台北報導〕針對中國開放台灣民眾申請居住證的因應作為，立法院內政委員會今邀請陸委會等相關部會專案報告。陸委會在書面報告中指出，「居住證」存在不確定風險，目前陸方對於領用「居住證」只單方宣傳享有「三項權利、六項服務及九項便利」，但未來持證者可能遭陸方全球課稅、增加納保負擔及遭監控與暴露隱私等風險，陸方均避重就輕，未清楚說明。

將我方內國化、納戶政管理

陸委會指出，「居住證」是給予類比公民身分編碼，單方面將在大陸的台灣民眾納入戶政管理，藉以實質改變以往將兩岸人民身分區隔處理的作法，模糊兩岸間實質與心理的界線，並在國際法與國內法層面製造對台行使管轄的假象，具有將我方內國化與矮化我主權地位的政治圖謀，我政府與國人必須嚴肅面對。

陸委會指出，中國大陸「居住證」與其他國家核發的永久居留證，譬如綠卡，性質不同。中國大陸「居住證」將我國人視為其「中國公民」，刻意否認我主權與治權；「居住證」與綠卡性質不同，美國未否認綠卡持有者所屬國家主權與治權。

僑委會書面報告指出，中共以操作入出境便利的作為，對台灣在韓僑民與社團進行統戰，中共近兩年陸續核發中國大陸護照予部分韓華人士，藉給予表面上準國民的待遇，進而削弱韓華支持中華民國的立場。中共推行相關居留優惠措施，「全然異於如歐美等民主國家制度化的移民政策，均係統戰工作之一環。」

僑委會表示，台灣雖可依護照條例規定，停止核發中華民國護照予具有中國大陸護照的韓華，但實務上管制有困難，該等韓華若因此得以隨時自由進出兩岸各地，恐將造成我國國境管理之漏洞。

僑委會︰

中施壓在韓台僑改持其護照

僑委會說，目前韓華人士入出境中國大陸主要透過「旅行證」機制，但中共時常以政治因素與統戰考量，恣意操作旅行證核發時程、申辦便利性以及持續限縮持旅行證的效力，刻意凸顯中國大陸護照的便利性，施壓韓華人士改持中國大陸護照。

僑委會指出，中共對外籍人士實行「永久居留證」制，也稱「中國綠卡」，並研議發行「華裔卡」，試圖解決不承認雙重國籍的問題，但因核發標準過高，年均發卡量不到二五○張，宣傳效果大於實質意義。