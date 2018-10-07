人物特寫》黃煌雄人生的意外「不可承受之重」

2018-10-07

記者李欣芳／特稿

促轉會主委黃煌雄昨拋出請辭震撼彈，時值促轉會首階段成果發表、撤銷千餘名政治受難者有罪判決的隔天，更讓外界訝異。當初接下主委一職，黃煌雄坦言是「人生的意外」，這段期間卻在內外因素交迫下導致他身心俱疲，接掌促轉會短短四個多月，竟成他人生的「不可承受之重」。

長期投入台灣民主運動的黃煌雄，曾任立委、國代等公職，也曾擔任兩任前總統李登輝和馬英九時期的監委。在監委任內公布頗具公信力的國民黨黨產調查報告，以及攸關民眾權益的全民健保總體檢調查報告，樹立專業與超黨派形象，是極少數受到朝野肯定的政治人物。

論政治歷練與輩份，以及對轉型正義的認知，黃煌雄一直都是藍綠可接受的促轉會主委人選，他在卸任監委後原本淡出政壇，今年三月底，蔡總統在最後關頭力勸黃煌雄接下促轉會主委，承擔台灣藍綠和解的重任，幾經思考，他決定不負總統所託。

不過，在行政院咨請立法院行使黃煌雄的人事同意權時，泛綠陣營出現雜音，時代力量立委黃國昌強烈質疑黃煌雄擔任監委時在前檢察總長黃世銘彈劾案中的角色，抨擊對方擔任促轉會主委的適格性，這確實讓黃煌雄有些難堪，但他畢竟是府院高層屬意的人選，最後在民進黨立委力挺下，最後有驚無險過關。

但接掌促轉會後，黃煌雄卻做得不順遂，先是與前副主委張天欽就應走向「南非式和解」或「德國式究責」看法不同，其後促轉會因張天欽事件遭轟是「東廠」，讓他背負促轉會被污名化的強大壓力。

如今，黃煌雄以請辭明志，盼讓促轉會浴火重生，台灣轉型正義如何落實，還在摸索前進。