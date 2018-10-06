彭斯︰川普國安戰略 對中採取「新作法」

2018-10-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國副總統彭斯四日在華府的保守派智庫「哈德遜研究所」發表長篇演說，猛烈抨擊中國，並做出多項指控，包括軍事侵略、商業剽竊、變本加厲地違反人權和干預美國十一月期中選舉、二○二○年總統大選。他並提到，美國總統川普在二○一七年十二月發布的「國家安全戰略（ＮＳＳ）」中表明，美國已對中國採取新作法，且已實施強力與迅速的行動來遂行目標。

中方駁彭斯「無中生有」

中國外交部發言人華春瑩五日罕見地二度回應彭斯演說內容，她說，「種種無端指控誣衊中方干涉美國內政及選舉，純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有」，中方堅決反對。她呼籲美方在南海「停止挑事生非」，「奉勸美方好好照照鏡子，多反省反省自己國內存在的人權問題」。

彭斯指稱，美國已對中國的行徑展開反擊，美國原本以為中國必將成為自由國家，才在經貿上對中國敞開大門，但希望卻落空，受中共一連串違反自由與公平貿易原則的政策影響最大的就是美國。

彭斯表示，北京的首要之務就是全面削弱美國的軍事優勢，想把美國排擠出西太平洋地區，企圖阻止美國馳援盟友，但中國「將會失敗」。彭斯也以「防火長城」、「社會信用系統」、打壓宗教為例，批評中國缺乏資訊、思想、言論、信仰等自由。他認為，北京與教廷達成協議，讓無神論的中共在任命中國教區主教上發揮直接作用，係中國基督徒的「絕望時刻」。

彭斯也把中國這些行動歸咎於美國前幾任政府的「忽視」甚至「助長」，但強調「這樣的日子結束了」。

中國網友 瘋傳彭斯講稿

彭斯演說成為中國網民轉發和索取的熱門文章，惟貼在網路上的逐字稿屢遭網管刪除，部分網民將全文轉成PDF與WORD等檔案到處轉發。