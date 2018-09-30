丁故鄉造勢 郝批柯「白賊市長」

2018-09-30

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中一區一造勢活動昨天開跑，北投區後援會成立大會上，台北市長柯文哲成眾人箭靶，前市長郝龍斌大罵柯文哲是白賊市長，不能讓柯當選；丁守中呼籲大家別再對柯文哲有所期待。

丁守中的北市十二區後援會將陸續成立，昨從故鄉北投出發，舉行「北投區後援會成立大會」，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌兩位前市長站台，夫人溫子苓也首度在這場選戰亮相。

造勢大會上柯文哲成攻擊焦點，馬英九說，這些年看到台北市衰敗，建設沒完成，應該要撥亂反正，收拾河山。郝龍斌大罵柯只會動口騙票，選市長時，一再強調四年兩萬戶、八年五萬戶公宅，但現在柯蓋的公宅是零戶，連預算都沒編，這種白賊市長不要讓他當選。

丁守中也批評，大家不用對柯文哲再有期待，自家門前的東門市場依然陰暗老舊、發出的建照速度緩慢、大巨蛋擺爛，在人口高齡化之下，慢性病床、安養中心都不足，甚至還不給重陽敬老金，這樣的市長當然不要支持，他當市長馬上恢復重陽敬老金。

丁守中強調，自己在北投區連任立委二十多年，也獲評鑑為績優立委，在立法院雖可前瞻立法，但心中有很大的遺憾，北投一直處於台北邊陲，有許多老舊巷弄公寓未更新，他當市長必加速都市更新。

針對丁守中日前提出會提供「手機、電腦和電動機車」三配備給里長，柯文哲要丁支票別開太多，丁守中昨回批柯不重視基層，里長是民選公職，當然要加強公務執行的必要配備。