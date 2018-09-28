最年輕師鐸獎得主// 熱血師為訓練學生 新婚差點離婚

2018-09-28

〔記者林曉雲／台北報導〕「我真的很愛、也很認真教學，教到快被離婚了！」今年最年輕的師鐸獎得主是年僅三十二歲、台北市木柵高工老師楊弘意，為引領學生學好技能，他一天花十八小時在學校，結婚一年多，上班族妻子就提過四次離婚，但妻子昨仍貼心陪他出席領獎。

32歲楊弘意 每天在校18小時

楊弘意感性指出，他最大的心願是明年學生能前進俄羅斯、奪下國際技能競賽的世界冠軍，爭取妻子由不諒解轉為支持，未來希望能生三個小孩。

楊弘意僅教書六年就獲得師鐸獎最高榮譽，他強調，不僅每天花十六到十八小時在學校，週六、日也會到學校，儘管身體疲累，但隔天起床就很想趕快到校，新婚妻子常抱怨：「家都不像家，我們分開好了。」幸好岳父一直力挺他。

明年國際技能賽 盼助生奪金

楊弘意坦言，他在國中時是全班倒數第五名，但進入彰化高工後，卻發現讀書好簡單，還可以實際動手做，後來參加技能競賽拿到全國金牌，考上台師大，後再考進台大博士班，心中最大遺憾是沒能成為技競國手出國爭光。

在台師大教授許全守鼓勵下，楊弘意考入木柵高工任教，選擇當高職老師。他表示，教學讓他很快樂，他真的很想要帶領學生打國際盃、拿世界冠軍，他鼓勵學生當選手也要會讀書，不要被定位為「只會動手做卻腦袋空空」。

楊弘意對學生的用心，改變了不少孩子的生命及出路。以學生阿霖（綽號）為例，國中時沉迷電玩，進入高工後想要改變，楊弘意看出阿霖雖不是天才型選手，卻有吃苦耐勞的特質，能忍住工廠環境的又髒又熱，經過楊弘意訓練打造，阿霖取得選手資格，除參加技能競賽，更參加科展、小論文、創意發明等不同類型比賽，讓阿霖從原本被認為最沒天分的選手，一躍成為彰化師大工教系的入學榜首！

來自單親家庭的小儀（化名），也在楊老師帶領下，成為木柵高工創校以來第一位獲得金手獎的女選手，今年更保送第一志願台科大。