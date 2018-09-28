120美金治癌？ 醫界轟韓國瑜：不是賣狗皮膏藥

2018-09-28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前表示，要推動醫療觀光產業，可喊出全亞洲最便宜的治療癌症「鼻癌、鼻咽癌一二○塊美金等」來吸客；昨被高雄醫界與民進黨參選人陳其邁砲轟，指韓把重症醫療和醫療觀光混為一談，並強調「醫療觀光不是王祿仙賣狗皮膏藥」。

韓國瑜受訪時曾說，要推動高雄醫療觀光產業，喊出「全亞洲最便宜的治療癌症還有醫療美容」，價格更直接國際掛牌：「鼻癌、鼻咽癌一二○塊美金、乳癌二百塊美金、眼睛割雙眼皮五十塊美金」。以目前匯率換算，治療鼻咽癌台幣三七二○元、乳癌台幣六二○○元，割雙眼皮只要台幣一五五○元。

陳：醫療怎訂牌價

陳其邁強調，台灣醫療極具競爭力，重症醫療包括癌症治療、顱顏整型、換心換肝換關節等重大手術，觀光醫療則包括眼科、皮膚科、牙科、中醫、健檢等，韓國瑜把這兩件事情混在一起，且醫療狀況每個人都不同，怎會去訂定牌價？

多位醫界人士昨也在陳其邁競選辦公室召開記者會回擊。前高醫國際醫療副院長鄭丞傑、高雄縣醫師公會常務理事高維祥都表示，台灣優良的醫療品質不是王祿仙賣狗皮藥膏，我們希望觀光客來台，但不要讓觀光客認為我們的醫療非常廉價。

高雄醫學大學校友會理事長藍傳盛說，割雙眼皮健保給付要台幣六千多元，乳癌開刀健保給付要七、八千元，沒健保至少要二萬二，若要做放射療法，得再花二十萬，如果再加標靶治療，至少要百萬以上。

韓：價錢是「比喻」

對此，韓國瑜澄清說，價錢是「比喻」，如果覺得太低廉，他也可以換個比喻，例如割雙眼皮兩萬美金、隆乳十萬美金，但這不是主要重點，重點是未來高雄經濟一定要用創意來賺錢。

韓國瑜強調，台灣醫療品質全亞洲最好，高雄觀光產業非常蕭條，如何將醫療跟觀光串在一塊，就是這樣一個想法。