兌現承諾 高通在台設多媒體、AI兩中心

2018-09-27

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國高通與公平會八月達成和解，承諾將罰款轉變為投資，繼日前宣布在台灣設立「台灣營運與製造工程暨測試中心」後，昨再宣布加碼在台成立「多媒體研發中心」與「行動人工智慧創新中心」；這兩大研發中心預計二○一九年開始營運，結合高通資源及台灣軟硬體供應鏈，共同開發商用方案，攜手台廠共同進軍人工智慧、車聯網、物聯網等相關創新應用。

多媒體中心攜手台廠 預計明年營運

高通與公平會是在八月時達成和解，將原二三四億元「天價」罰鍰降到二十七．三億元，高通對國內手機製造商及晶片供應商作出行為承諾，另也承諾在台灣進行為期五年產業投資方案，將罰款轉變為投資；先前已宣布設立「台灣營運與製造工程暨測試中心」。

高通在多媒體研究領域擁有許多領先全球技術，包括三Ｄ深度感測與點雲資料壓縮等，可用於三Ｄ人臉、物件和手勢等辨識，並擴大虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）應用範圍；昨宣布在台設立的「多媒體研發中心」將攜手台灣廠商，針對智慧型手機、車聯網及物聯網等打造多媒體解決方案，為未來共同跨足其他新興產業打下基礎。

AI創新中心 提供專業團隊開發應用

另一個「行動人工智慧創新中心」側重在終端裝置內建人工智慧（on-device AI）等相關應用。高通台灣將提供研發機會給予專業工程團隊，並借助台灣中小企業及OEM/ODM廠商的設計與開發能量，共同拓展智慧手機與物聯網終端裝置上的AI應用體驗，未來再逐步拓展至雲端領域。

高通資深副總裁暨亞太與印度區總裁Jim Cathey強調，這兩大研發及創新中心是長期性的建置和投資，主要希望能深度結合台灣的創新能量和人才，進一步加速研發腳步、深化產業合作，也將與台灣頂尖大學和研究機構合作，讓台灣學術研究可即時反應產業趨勢並與國際資源接軌，還將支持台灣在地創新人才的培育和發展，協助提升台灣自主研發能力。