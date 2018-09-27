疾呼台東大團結 吳敦義力挺饒慶鈴

2018-09-27

〔記者張存薇／台東報導〕國民黨行動中常會昨到台東，高喊「唯一支持饒慶鈴」。擔任國民黨台東縣長參選人饒慶鈴後援會總會長的無黨籍前台東縣長吳俊立，也現身努力輔選，對於妻子鄺麗貞登記參選，他說：「她（鄺麗貞）選她的，我輔選我的（指輔選饒慶鈴）。」

國民黨提名台東縣議會議長饒慶鈴參選縣長，不過，鄺麗貞也違紀參選，讓國民黨在台東面臨分裂危機。

國民黨一級主管昨搭機飛抵台東，吳俊立親自前往接機，並一路接待至中常會會場。不過，因為吳俊立仍是無黨籍身分，國民黨開會時，吳僅低調待在會場後方，逢人就為饒慶鈴拜票。

對於鄺麗貞參選，吳俊立仍表示無法親自聯繫上鄺，自己會更加認真輔選饒慶鈴，以行動證明自己的輔選力道。國民黨副主席兼秘書長曾永權說：「吳俊立原本是配角，現在把自己當成了主角。」

黨主席吳敦義在中常會表示，台東本來就是藍營的大本營，縣長選舉非贏不可，希望能夠團結，台東「五合一」選舉全壘打。

吳俊立低調為饒拜票

吳妻鄺麗貞：選真的

國民黨組發會主委李哲華強調，台東沒有整合的問題，因為早已整合成功，唯有更加團結，才能贏得更多。

吳敦義希望鄺麗貞「競而不選」，鄺則在臉書「保鄺麗貞勇氣」粉絲專頁貼文表示：「自從登記參選以來，總有人懷疑麗貞是不是選真的！麗貞用行動告訴各位鄉親，是真的！對台東的承諾是真的、對鄉親的真情更是真的！」