宜蘭輔選 蔡：當總統每天都很拚

2018-09-24

上任後做了很多事 要帶給人民更好的生活

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣被民進黨視為民主聖地，但民進黨在年底宜蘭縣長一役卻陷入苦戰，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨到宜蘭為民進黨拉抬選情。她表示，當上總統後每天都很拚，政府推動的改革，現在看不出具體成果，但成效會逐漸浮現，拜託鄉親當政府的後盾，支持蔡英文，力挺民進黨提名的參選人。

改革成效會逐漸浮現

本報二十一日晚間出爐的宜蘭縣長參選人民調，民進黨陳歐珀的支持度、看好度，雙雙落後國民黨林姿妙。支持度方面，林姿妙三十七．六一％，陳二十三．三八％；林看好度四十四．五三％，陳十四．三一％。

蔡英文此行首站抵達冬山鹿安宮，她在陳歐珀等人陪同下進場與鄉親握手致意，媒體問蔡是否擔心宜蘭縣長選情？未獲蔡回應；陳歐珀受訪時說，對選情審慎樂觀。

蔡英文稱讚宜蘭是民主聖地，宜蘭經驗是台灣價值指標，永遠走在台灣最前面，目前因處於改革陣痛期，民進黨在年底選舉遇到困難，她肯定綠色執政是品質保證，希望這個傳統在宜蘭延續下去，隨後以俏皮語氣問「可以讓總統拜託一下嗎？」台下響起熱烈掌聲。

蔡英文說，改革一定會得罪既得利益者，以年改為例，雖然少領一點，卻可領久一點，有利於國家財政的永續，對國家、領退休金者都是好事。

在大批鄉親面前，蔡英文提高音調，直指改革工作正在緊鑼密鼓進行，由於過去執政者對國家基礎建設投資不足，影響經濟發展續航力，因此發動前瞻計畫，政府還透過減稅，減輕年輕人負擔，經由長照2.0照顧年長者，使國家建設及社會福利並進。

蔡英文說，民進黨執政以來，股市上萬點已一年多，失業率是十七年來最低，國民平均實質所得創造史上新高，她上任後做了很多事，最大目標是帶給人民更好的生活。