克服下半身癱瘓 徜徉大海

2018-09-23

〔記者楊綿傑／台北報導〕脊髓損傷下半身癱瘓的蔡佩玉，走出癱瘓陰霾，考取初階潛水證照，未來希望能到大堡礁潛水，一圓夢想。

20歲那年，蔡佩玉夜遊出了重大車禍，脊髓受損只能坐輪椅度日，個性樂觀的她告訴自己「要走出來」，她聽取醫生建議游泳復健，進而接觸潛水。她背著超過10公斤裝備，在墾丁經過4天3夜的辛苦密集訓練，終於通過考驗，昨天獲頒潛水證照。

教練洪啟堯為激勵她，承諾考上進階證照帶她去菲律賓潛水，蔡佩玉說下一關絕對要考過，可以優游大海，也鼓勵其他身障者勇敢走出生命幽谷。