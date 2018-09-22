回擊中俄網攻 美將與台灣等國合作

2018-09-22

白宮國安顧問波頓：並非所有的回擊都在網路世界

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國白宮國家安全顧問波頓廿日對外國駭客提出警告，宣布將聯合包括台灣在內的盟友，正面迎擊來自中國、俄羅斯與其他敵對國家日趨猖獗且暗黑的網路攻擊，而且回擊不僅限於網路回應。這是美國近十五年來，首度完整說明其網路政策，華府一改過去保守做法，積極迎戰外來網路攻擊，與前朝歐巴馬政府要求網路戰須取得高層授權的審慎做法大相逕庭。

揚棄歐巴馬政府保守做法

美國總統川普上月已撤銷歐巴馬政府時代制定、發動大型軍事網路任務必須取得高層授權的規定。波頓是在白宮的美國網路安全戰略背景說明會上，首度證實川普的新指導綱領已經生效，授權美國國防部可以彈性反擊。波頓表示，美國如今不再像歐巴馬政府時代般綁手綁腳，任何對美國發動網路活動的國家，都該料到會遭到美國的反擊與抵禦，而且「並非所有的回擊都是在網路世界」。波頓雖未詳述美國會如何對個別網路攻擊做出回應，但稱美國不再只是防守，「我們會採取許多攻勢，我們的敵人得知道這一點」。

在廿六頁的網路安全戰略說明文件中，白宮表明美國和盟友將確保網路惡意行為會遭到「迅速、透明的後果」，面對「如潮水般的惡意影響和資訊活動，以及非國家成員的宣傳和資訊扭曲」，美國會利用國家力量的所有適當工具，揭發並反制這些行動。

值此距離美國期中選舉投票只剩下一個多月，以及司法部的俄羅斯干預二○一六年美國總統大選調查尚未告一段落之際，波頓說，美國對外來網路攻擊反守為攻並非僅針對俄羅斯，包括中國、伊朗、北韓與俄羅斯皆為主要網路攻擊威脅來源，對於來自這些國家的網路攻擊都應回擊；遭敵對勢力攻擊的目標，從美國的基礎建設到政府機關、企業到選舉活動不一而足，美國會對竊取資訊與破壞美國基礎建設等攻擊做出回應。

願協助盟邦維持網路安全

美國遭外國駭客攻擊最惡名昭彰的案例，莫過於疑似俄羅斯軍事情報幹員在一六年總統大選前夕駭入美國民主黨要員的電子信箱。外界認為，俄羅斯的網路攻擊與介入美國大選，造成川普意外勝選。

波頓還說，美國及其盟邦每天都在網路上遭到攻擊。當記者詢問波頓，不只美國，台灣也遭到中國網路攻擊，美國的網路戰略是否包括國際合作措施；波頓答道，美國在網路戰略的國際合作上，確實已與若干友人及盟邦進行相關諮商，這些盟友與美國一樣，在遭遇相同的敵意行動時都顯得脆弱，透過現行堅實架構與盟邦合作至為重要，美國也有意協助盟邦維持網路安全。