爭議訊息假新聞 政院今年已揪出728則

2018-09-20

評假新聞 蔡英文：把選情搞得烏煙瘴氣

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕總統蔡英文近日多次公開指出假新聞、假訊息的影響。面對年底選戰，蔡英文昨於民進黨中常會上信心喊話，她表示，她知道最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響。她要再次告訴台灣人民，好政績不怕比較，我們大家要有信心，不要被抹黑栽贓影響。

行政院稍後也說明，自今年一月起累積的各部會爭議訊息數目，到昨天為止共七百廿八筆，亦即平均一個月約有八十一則爭議訊息，其中有不少爭議訊息是假新聞。

年改、勞基法… 爭議訊息層出不窮

行政院所彙集的爭議訊息內容五花八門，包括年金改革、勞基法一例一休爭議、農產品香蕉議題與食安、環保、核能議題等。例如今年一月十六日，媒體報導當時軍人年改方案尚未公布，但部分退伍軍人退休俸十八％優存利息已經凍結的不實訊息，退輔會則澄清軍人年改尚未定案，退除役軍人十八％優存利息照常支付。

政院在今年五月成立「即時新聞澄清專區」後，各部會立即澄清假新聞，今年六月十三日，面對香蕉盛產導致價跌，農委會針對臉書社團「靠北民進黨」重貼六年前市售香蕉驗出農藥克收欣舊聞，指吃水煮香蕉要三思，痛陳這是散布不實資訊，嚴重打擊我國香蕉產業。

民進黨中常會昨天邀新竹市長林智堅報告任內政績，蔡英文聽取報告後再度談及假新聞議題。

蔡英文表示，她知道最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響。她相信，民進黨的地方首長和行政團隊，絕對扛得起民進黨始終堅守的價值，就是「清廉、勤政、愛鄉土」。希望台灣人民在十一月廿四日能用寶貴的選票支持民進黨，支持會做事的政府，用選票讓台灣繼續改變。

行政院秘書長卓榮泰在會中表示，假新聞確實要因應、慎防，他並指行政院成立即時新聞澄清專區，所發現的假新聞和假消息非常多，代表假新聞全面影響國家安定，讓社會陷入動盪。行政院會要求ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）強化廣電媒體查證體系，善用法律授權的政策工具，後續要有強化精進作為，籲請媒體強化自律。