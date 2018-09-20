申領中國居住證 立委擬提案除籍

2018-09-20

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國九月起實施台灣居民居住證，具有高度政治意圖，民進黨及時代力量立委主張應修改兩岸關係條例以強化國安作為。民進黨立委王定宇擬提案對申請中國居住證者，應比照現行在中國設戶籍與領有中國護照等規定，註銷台灣的戶籍，時代力量黨團也主張領有中國居住證者應強制申報，否則將面臨罰則。

王定宇昨受訪表示，為保持第一線做法的彈性空間，除籍與否仍須視申請者是否主動向主管單位申報，若有主動申報，法條規定上就不應強制除籍，最終版本仍須留待黨團大會內部溝通取得共識後才會提出。

時代力量同樣針對兩岸關係條例提出修法，針對中國開放台灣民眾申請居住證，時力批評是欲將台灣「內地化」的統戰手法，將提出修法規定申請居住證者必須強制申報，沒有申報將面臨罰則；黨團總召徐永明說，政府應將申請居住證的台灣民眾視為取得中國的戶籍或護照，應同時註銷台灣戶籍。

時力版本設有緩衝空間，認為行政單位應提供為期兩個月的「猶豫期」，讓已申請居住證的民眾，有機會決定要繼續持有或註銷該居住證。

民進黨團內政委員會政策小組上週四原已邀陸委會主委陳明通說明「中國核發港澳台居民居住證之因應作為」，不過當天因國民黨立委突襲行政院事件而取消，擇日再討論。