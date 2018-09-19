馬雲︰貿易戰恐打20年

2018-09-19

〔編譯羅綺／綜合報導〕川普政府週一宣布對中國二千億美元商品加徵十％關稅，中國也於週二晚間宣布對六百億美元美國商品加徵十％或五％關稅。彭博經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）指出，美中貿易戰將從橡膠子彈般的小衝突演變為真槍實彈，全球都將遭波及，台灣也無法倖免。

阿里巴巴董事長馬雲昨則在投資者日大會中示警，美中貿易戰恐持續二十年，衝擊會比大多數人認為的更大。

週二中國滬深股市雙雙開低，上證綜合指數一度跌至二六四四點，創二○一六年股災以來盤中新低，但午後反彈，上證收漲一‧八二％，創逾三週最大單日漲幅；深證成指漲一‧六七％。外界解讀中國國家隊有可能進場、或中國政府將推出刺激措施，提振市場信心。

週二人民幣兌美元中間價報六‧八五元。Exante數據公司執行長諾德維克（Jens Nordvig）表示，中國可能刻意讓人民幣對美元貶破「七元大關」，大打一場匯率戰。

彭博估計，美國對二五○○億美元中國商品加徵關稅，將使中國明年GDP成長減○‧五個百分點；中國證監會副主席方星海更估計，若美國對中國所有出口至美國商品加徵關稅，可能對中國GDP影響○‧七個百分點。

歐樂鷹認為，對北京政府而言，這不算災難，但在中國政府去槓桿並應付經濟成長趨緩的同時，美中貿易戰再升級無疑雪上加霜，且難以抽離中國的在中美企也將受衝擊。

歐樂鷹表示，貿易與供應鏈緊密相連，以智慧手機為例，不少廠商將台灣、日本與南韓零件引進中國組裝，再外銷到其他國家；若貿易戰影響外溢，恐將破壞全球生產鏈，包括消費者在內，各方都會成為輸家。